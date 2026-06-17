関西ジュニア・AmBitiousの岡佑吏と浦陸斗が、“レシート任せ”のアポなしロケで“神”展開を連発。苦戦ロケが一転、予想外の出会いや絶品グルメを引き当てて……!?

【TVer】AmBitious岡佑吏、絶品ポテサラに夢中で食リポ不能に!? 浦陸斗が困惑「喋ってくれへん…」

街ゆく人に財布に眠るレシートを見せてもらい、そのお店へ突撃取材を行うロケ企画「行き先はレシートまかせ～AmBitiousの絶品いただきシャス！～」。「神回を作りたい」と意気込む2人だったが、今回もロケは序盤から大苦戦してしまう。

駅前で1時間聞き込みを続けるも、レシートを持っている人をまったく見つけることができない。近くの商店街へと移動しても状況は変わらなかったが、ここで驚きの出会いがあった。これから買い物だという女性に声をかけたところ、息子が芸能関係者だということがわかったのだ。

岡と浦が詳しく話を聞くと、その女性はよゐこ・有野晋哉の母であることが判明。レシート探しは難航したが、誰もが知る人気芸人の家族と偶然出会うという引きの強さを見せた。

その後もグルメレシートにはなかなかたどり着けず、気づけばロケ開始から3時間。ここでようやく、創作居酒屋「座呑み処 かすが」のレシートと出会う。待望の1枚目に、岡と浦は「やっときました」「心折れるギリギリ……」と安堵の表情を見せた。

訪れた「座呑み処 かすが」は、オーナー手作りの料理が愛される隠れ家的な居酒屋。ここで2人は「かすがのポテトサラダ」や、普通の鶏肉ではなく豚の角煮を使った名物「人をダメにする唐揚げ」を堪能する。

その後、岡と浦が「かすが」のオーナーに財布のレシートを見せてほしいとまさかの願いをしてみると、「うたげ商店 カンパイ屋」という居酒屋のレシートと遭遇。

居酒屋なのにスイーツが絶品という同店に向かったところ、がっつりシャッターが下りており、落胆の表情を見せる２人。呆然と立ち尽くしていたところ、なんと店の中から店員が登場！ 午後5時以降であれば取材OKとの返答をもらうことに成功した。

同業者もすすめる本格スイーツ「バニラ香るコーヒーゼリー」は、すべてが自家製で、女性客のほとんどが注文するほど人気の品。それもそのはず、「うたげ商店 カンパイ屋」の店長は元パティシエとのこと。居酒屋のシメに食べたくなるデザートを作りたいと、本格スイーツの提供を始めたそうだ。

コーヒーは市販品ではなくオリジナルブレンドを使用。さらにココアパウダーやチョコレートで香りを引き立て、上にのせるアイスクリームには練乳と豆乳を混ぜてまろやかに仕上げている。

実食した岡と浦は、「コーヒーゼリーってこんな美味いんですか？」「めちゃめちゃ濃厚ですね」と目を丸くしていた。

なお、AmBitiousの岡＆浦がロケで驚異の引きの強さを見せた模様は、6月12日放送の『news おかえり』（ABCテレビ）内コーナー「行き先はレシートまかせ～AmBitiousの絶品いただきシャス！～」で紹介された。



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【TVer】神回狙いのAmBitious岡＆浦にいきなり試練!? 最初に声をかけた男性のお財布が……

＜紹介したお店情報＞

座呑み処 かすが

住所：大阪市此花区西九条3丁目13-5

電話番号：06-6147-2441

かすがのポテトサラダ 490円

人をダメにする唐揚げ 650円

うたげ商店 カンパイ屋 西区ナインモール店

住所：大阪市西区九条1丁目10-5

電話番号：06-6556-7576

バニラ香る コーヒーゼリー 600円（季節限定）