『クリィミーマミ』から『ルルットリリィ』まで集結！ ぴえろ魔法少女シリーズ同窓会特番放送決定
「ぴえろ魔法少女シリーズ Anniversary Blu-ray BOX」の発売を記念し、特別番組『「ぴえろ魔法少女シリーズ」同窓会スペシャル』の放送・配信が決定した。『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法の妖精ペルシャ』『魔法のスターマジカルエミ』『魔法のアイドルパステルユーミ』の4作品を中心に、ヒロインやメインキャストが集結して当時を振り返る。
【写真】40周年を迎える『魔法のスターマジカルエミ』キービジュアル
番組には、森沢優／クリィミーマミ役の太田貴子、速水ペルシャ役の冨永みーな、篠川紀信・ケシ丸役の渕崎ゆり子が出演。さらに、音響監督・藤山房伸（旧名：藤山房延）からのメッセージも紹介され、今だから明かせる制作秘話や舞台裏に迫る。
また、ぴえろ魔法少女シリーズ最新作『魔法の姉妹ルルットリリィ』から、野々山風＆こんぺとリリィ役の橘めい、野々山流＆ましゅールル役の小鹿なおがゲスト出演。第1クールのアフレコを振り返りながら、新たな魔法少女シリーズへの思いを語る。
MCは、『クリィミーマミ』『ペルシャ』『マジカルエミ』『パステルユーミ』で主要キャラクターを演じた水島裕が務める。
『「ぴえろ魔法少女シリーズ」同窓会スペシャル』は、TOKYO MXにて6月28日22時30分、テレビ愛知にて6月28日25時20分、BS日テレにて6月29日24時30分放送。YouTubeにて6月29日20時より、テレビ放送版に入りきらなかった一部トークを含む完全版を配信。
【写真】40周年を迎える『魔法のスターマジカルエミ』キービジュアル
番組には、森沢優／クリィミーマミ役の太田貴子、速水ペルシャ役の冨永みーな、篠川紀信・ケシ丸役の渕崎ゆり子が出演。さらに、音響監督・藤山房伸（旧名：藤山房延）からのメッセージも紹介され、今だから明かせる制作秘話や舞台裏に迫る。
MCは、『クリィミーマミ』『ペルシャ』『マジカルエミ』『パステルユーミ』で主要キャラクターを演じた水島裕が務める。
『「ぴえろ魔法少女シリーズ」同窓会スペシャル』は、TOKYO MXにて6月28日22時30分、テレビ愛知にて6月28日25時20分、BS日テレにて6月29日24時30分放送。YouTubeにて6月29日20時より、テレビ放送版に入りきらなかった一部トークを含む完全版を配信。