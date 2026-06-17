【パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語】 セール期間：6月17日～6月28日まで 特別価格： 1,736円（Switch版） 1,730円（Android/iOS版）

スクウェア・エニックスは、アドベンチャー「パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語」のセールを実施する。特別価格はSwitch版が1,736円で、Android/iOS版が1,730円。期間は6月28日まで。

「パラノマサイト」のコミカライズ作品「パラノマサイト FILE25 黒鈴ミヲの邂逅」のコミックス下巻の発売日が8月6日に決定したことを記念するセールが開始された。3つのプラットフォームが対象で、割引率が30%にアップ。6月28日までの期間中は特別価格でシリーズ最新作を購入できる。コミックス下巻の表紙には桜宮弐乃が描かれることが明らかになった。

「パラノマサイト FILE25 黒鈴ミヲの邂逅」コミックス下巻

さらに6月26日に「パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語」のLINEスタンプの発売が決定した。登場キャラクターたちの描き下ろしイラストも存在し、ゲーム中の印象的な場面だけでなく、ネタ系のスタンプも用意されているという。

公式XではSNS企画として 「マーメイド・チエからの挑戦状!」がスタートした。こちらは6月17日より6月22日までの期間中にゲーム内の素潜りにてアワビを目標数集める企画。素潜りの結果画面のスクリーンショットを添付し、アワビの獲得数およびハッシュタグ「#パラノマーメイド・チエ」を記載したポストを投稿することで参加が完了。全ユーザーで累計3,800個を達成すると、ゲーム内では目にすることができなかった若かりし頃の千絵さんの写真が公開される。こちらは描き下ろしのものとなり、1人あたり何度でも投稿可能になっている。

加えて、前作「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」も同期間中はセールを実施。こちらは50%オフへと割引される。XではAmazonギフトカードがあたるキャンペーンも行なわれている。

(C) SQUARE ENIX