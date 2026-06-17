“ネタバレ王子”トム・ホランド、ゼンデイヤとの結婚をついに認める
トム・ホランドがゼンデイヤとの結婚を認めた。これまで話してはならない「アベンジャーズ」シリーズの極秘情報を事前にポロっと話してしまうなど、製作陣泣かせの“ネタバレ王子”として知られるトムだが、今回は自身の極秘結婚について、思わず口を滑らせてしまったようだ。
【写真】結婚指輪では？と話題 ゼンデイヤ、左手薬指にゴールドリングを着けて登場
Esquireによると、トムは同誌7月／8月号の巻頭インタビューで、AI生成の偽ウェディングフォトがSNSで拡散されたことに言及。投稿を見た祖母が自分は招待されなかったと勘違いしたエピソードを明かした。さらに、他の家族にも偽投稿だと伝える必要があったかと聞かれると、「いいえ、皆そこにいましたから」と回答し、「この件についてはこれで終わりです」と、詳細については語らなかったという。
「スパイダーマン」シリーズで恋人同士を演じるトムとゼンデイヤは、2021年にキスをしている姿がキャッチされ、交際が発覚。2025年1月のゴールデン・グローブ賞では、ゼンデイヤの左手薬指にダイヤのリングが光っていたことから婚約が伝えられるようになり、今年3月のアクター賞授賞式では、彼女のスタイリストが「挙式はもう済んだ」と語ったことから、極秘結婚が取り沙汰されていた。
この期間、ゼンデイヤは結婚をテーマにした映画『ドラマなふたり』のプロモーションで様々なインタビューを受けていたが、噂について明言を避けていた。
挙式を認めつつも詳細を話すことは回避したトムだが、「Zee（ゼンデイヤの愛称）」との関係や、彼女が与えた影響については率直にコメント。「僕らの仕事はストレスフルな状況に陥りがちですが、揺るぎない関係を築いたパートナーがいるのは素晴らしいことです。この人生について、本当に理解できるのは僕らだけなので、僕らだけの方法で支え合うことができる。他の人とこのような関係を築くことなど想像できないので、非常に贅沢なことだと感じます」と語った。
そして「だから僕にとって、彼女は運命の人です。親友だし、彼女と一緒にいるときが一番幸せです。それに、これまでで一番、支えられていると感じるし、安心できる。こんなことは初めてです」と、深い愛情を明かしている。
【写真】結婚指輪では？と話題 ゼンデイヤ、左手薬指にゴールドリングを着けて登場
Esquireによると、トムは同誌7月／8月号の巻頭インタビューで、AI生成の偽ウェディングフォトがSNSで拡散されたことに言及。投稿を見た祖母が自分は招待されなかったと勘違いしたエピソードを明かした。さらに、他の家族にも偽投稿だと伝える必要があったかと聞かれると、「いいえ、皆そこにいましたから」と回答し、「この件についてはこれで終わりです」と、詳細については語らなかったという。
この期間、ゼンデイヤは結婚をテーマにした映画『ドラマなふたり』のプロモーションで様々なインタビューを受けていたが、噂について明言を避けていた。
挙式を認めつつも詳細を話すことは回避したトムだが、「Zee（ゼンデイヤの愛称）」との関係や、彼女が与えた影響については率直にコメント。「僕らの仕事はストレスフルな状況に陥りがちですが、揺るぎない関係を築いたパートナーがいるのは素晴らしいことです。この人生について、本当に理解できるのは僕らだけなので、僕らだけの方法で支え合うことができる。他の人とこのような関係を築くことなど想像できないので、非常に贅沢なことだと感じます」と語った。
そして「だから僕にとって、彼女は運命の人です。親友だし、彼女と一緒にいるときが一番幸せです。それに、これまでで一番、支えられていると感じるし、安心できる。こんなことは初めてです」と、深い愛情を明かしている。