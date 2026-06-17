「極楽湯」と「RAKU SPA」グループ21店舗で、サンリオの「JOCHUM」たちとのコラボレーションキャンペーン“〜寝て起きて食べて極楽湯〜”を開催。

オリジナルグッズやメニューが販売されるほか、コラボレーション風呂、館内装飾など内容もりだくさんです☆

極楽湯・RAKU SPA サンリオ「JOCHUM」コラボレーションキャンペーン“〜寝て起きて食べて極楽湯〜”

開催期間：2026年7月9日(木)〜8月4日(火)

開催店舗：極楽湯・RAKU SPAグループ21店舗

グローバルボーイズグループ「JO1」とサンリオが共同開発したキャラクター「JOCHUM(ジェオチャム)」

JO1の「JO」と、「仲間、同じ部屋に住んでいる同室者」を意味する「CHUM」を組み合わせたチーム名で、「JOCHUM」の仲間たちは“それぞれ夢を持ってシェアハウスをしている”ストーリー設定になっています。

そんな「JOCHUM」が、極楽湯・RAKU SPAとのコラボレーションキャンペーンを開催！

“〜寝て起きて食べて極楽湯〜”をテーマに、オリジナルグッズやメニューの販売、コラボレーション風呂の設置、館内装飾などが実施されます。

JOCHUMプラスセット

店舗入館時に、入館料金＋JOCHUMプラスセットを購入された方に配布されるマフラータオル。

描き下ろしデザインを使用したコラボレーション限定デザインが使用されています。

オリジナルグッズ

グッズ名・価格：

ぬくぬくぬい（全11種）各2,310円(税込)サイズ：最大約W90×H140×D70mm以内ロッカーキー風キーホルダーコレクション（全11種・ランダム）880円(税込)／コンプリートセット 9,680円(税込)サイズ：プレート 約W30×H45mm／キャラクター 最大約W28×H40mm以内ミニアクリルスタンドコレクション（全11種・ランダム）880円(税込)／コンプリートセット 9,680円(税込)サイズ：本体 約W60×H60mm／台座 約W30×H20mmお風呂バッグ（全1種）2,970円(税込)サイズ：約W220×H220×D80mm店舗限定 ステッカー付き温泉まんじゅう（全1種）1,620円(税込)サイズ：パッケージ 約W200×H140×D35mm／ステッカー 約W80×H70mmフレークシール（全1種）880円(税込)サイズ：約W42×H47mm以内・11枚入り

描き下ろしデザインを使用したオリジナルグッズを販売。

購入特典として、店舗でオリジナルグッズを購入の金額税込み2,000円ごとにオリジナルデザインの和紙風ステッカー11種がランダムで1枚配布されます。

※特典はJOCHUMプラスセット、オンラインショップでの購入は対象外です

※別々のお会計を合算してのお渡しはできません

※なくなり次第配布を終了します

「ぬくぬくぬい」が登場

極楽湯限定マスコットシリーズ「ぬくぬくぬい」が登場。

キャラクターが桶に入ったデザインの、極楽湯限定のマスコットシリーズです。

極楽湯限定「びっくらたまご」びっくらたまご かわゆいヘアゴム JOCHUM 極楽湯Ver.

極楽湯限定びっくらたまご「びっくらたまご かわゆいヘアゴム JOCHUM 極楽湯Ver.」が登場。

入浴剤をお湯に溶かすと、中から極楽湯限定カラー＆表情のかわいいマスコットが1つ出てきます。

付属のヘアゴムをつけて、ヘアアクセサリーやブレスレットとして楽しめるグッズです。

コラボレーションメニュー

メニュー名・価格：

・ピーハイの甘えんぼうチョコミルク 880円（税込）

・レインの飲むなら… エモティドリーム☆ ホワイトウォーター 880円（税込）

・マイクンのパスタに合うかも…!? ブルーウォーター 880円（税込）

・ちまたの創作アマレットウォーター 880円（税込）

・ヤヌカミのなんくるなる! ザ・チョコミントオレ 880円（税込）

・まめちぃのいちごぷりちぃウォーター 880円（税込）

・ぽぽのぽよぽよピンキーウォーター 880円（税込）

・チュララの宇宙侵略レモンスカッシュ 880円（税込）

・もこのトロピカルなもこもこじゃないしゅわしゅわ 880円（税込）

・RURUの癒しのバナナオレ 880円（税込）

・Biraのあ〜ちすちっっっくなチョコdeミルク 880円（税込）

・ピーハイとレインとBiraのトロピカルプリンパフェ 1,430円（税込）

・まめちぃとマイクンの温泉の後のハンバーグカレー♪ 1,980円（税込）

・ちまたともこのふわふわ錦糸卵の創作寿司ケーキ 2,310円（税込）

・ヤヌカミとRURUのサーターアンダギー風 ドーナツと大学いものパフェ 1,430円（税込）

・ぽぽとチュララの宇宙が広がる2人のぽムライス 1,980円（税込）

・タンブラー付きドリンク JOCHUMトロピカルドリンク 2,860円(税込)

キャラクターをイメージしたコラボレーションメニューを店舗で販売。

タンブラー付きドリンクや、RAKU CAF店舗E限定メニューもラインナップされます。

さらにメニューを注文された方に、オリジナルコースターをランダムでプレゼント☆

コラボレーション風呂

キャラクターをイメージした5種類のカラフルなコラボレーション風呂が登場。

浴室には特別にデザインしたタペストリーが装飾されます。

※RAKU CAFEではコラボレーション風呂は実施されません

コラボレーション装飾

期間中、館内各所にてコラボレーション装飾を実施。

描き下ろしデザインを使用したキービジュアルパネルやのぼり、フォトスポットなどが登場します。

オリジナルグッズやメニューの販売やコラボレーション風呂、館内装飾など内容もりだくさんのコラボレーションキャンペーン。

極楽湯・RAKU SPAにて2026年7月9日より開催される「JOCHUM」コラボレーションキャンペーン“〜寝て起きて食べて極楽湯〜”の紹介でした☆

©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L670717

※画像はイメージです

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