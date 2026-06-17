オリジナルグッズやメニュー、館内装飾！極楽湯・RAKU SPA サンリオ「JOCHUM」コラボレーションキャンペーン
「極楽湯」と「RAKU SPA」グループ21店舗で、サンリオの「JOCHUM」たちとのコラボレーションキャンペーン“〜寝て起きて食べて極楽湯〜”を開催。
オリジナルグッズやメニューが販売されるほか、コラボレーション風呂、館内装飾など内容もりだくさんです☆
極楽湯・RAKU SPA サンリオ「JOCHUM」コラボレーションキャンペーン“〜寝て起きて食べて極楽湯〜”
開催期間：2026年7月9日(木)〜8月4日(火)
開催店舗：極楽湯・RAKU SPAグループ21店舗
グローバルボーイズグループ「JO1」とサンリオが共同開発したキャラクター「JOCHUM(ジェオチャム)」
JO1の「JO」と、「仲間、同じ部屋に住んでいる同室者」を意味する「CHUM」を組み合わせたチーム名で、「JOCHUM」の仲間たちは“それぞれ夢を持ってシェアハウスをしている”ストーリー設定になっています。
そんな「JOCHUM」が、極楽湯・RAKU SPAとのコラボレーションキャンペーンを開催！
“〜寝て起きて食べて極楽湯〜”をテーマに、オリジナルグッズやメニューの販売、コラボレーション風呂の設置、館内装飾などが実施されます。
JOCHUMプラスセット
店舗入館時に、入館料金＋JOCHUMプラスセットを購入された方に配布されるマフラータオル。
描き下ろしデザインを使用したコラボレーション限定デザインが使用されています。
オリジナルグッズ
グッズ名・価格：ぬくぬくぬい（全11種）各2,310円(税込)
サイズ：最大約W90×H140×D70mm以内ロッカーキー風キーホルダーコレクション（全11種・ランダム）880円(税込)／コンプリートセット 9,680円(税込)
サイズ：プレート 約W30×H45mm／キャラクター 最大約W28×H40mm以内ミニアクリルスタンドコレクション（全11種・ランダム）880円(税込)／コンプリートセット 9,680円(税込)
サイズ：本体 約W60×H60mm／台座 約W30×H20mmお風呂バッグ（全1種）2,970円(税込)
サイズ：約W220×H220×D80mm店舗限定 ステッカー付き温泉まんじゅう（全1種）1,620円(税込)
サイズ：パッケージ 約W200×H140×D35mm／ステッカー 約W80×H70mmフレークシール（全1種）880円(税込)
サイズ：約W42×H47mm以内・11枚入り
描き下ろしデザインを使用したオリジナルグッズを販売。
購入特典として、店舗でオリジナルグッズを購入の金額税込み2,000円ごとにオリジナルデザインの和紙風ステッカー11種がランダムで1枚配布されます。
※特典はJOCHUMプラスセット、オンラインショップでの購入は対象外です
※別々のお会計を合算してのお渡しはできません
※なくなり次第配布を終了します
「ぬくぬくぬい」が登場
極楽湯限定マスコットシリーズ「ぬくぬくぬい」が登場。
キャラクターが桶に入ったデザインの、極楽湯限定のマスコットシリーズです。
極楽湯限定「びっくらたまご」びっくらたまご かわゆいヘアゴム JOCHUM 極楽湯Ver.
極楽湯限定びっくらたまご「びっくらたまご かわゆいヘアゴム JOCHUM 極楽湯Ver.」が登場。
入浴剤をお湯に溶かすと、中から極楽湯限定カラー＆表情のかわいいマスコットが1つ出てきます。
付属のヘアゴムをつけて、ヘアアクセサリーやブレスレットとして楽しめるグッズです。
コラボレーションメニュー
メニュー名・価格：
・ピーハイの甘えんぼうチョコミルク 880円（税込）
・レインの飲むなら… エモティドリーム☆ ホワイトウォーター 880円（税込）
・マイクンのパスタに合うかも…!? ブルーウォーター 880円（税込）
・ちまたの創作アマレットウォーター 880円（税込）
・ヤヌカミのなんくるなる! ザ・チョコミントオレ 880円（税込）
・まめちぃのいちごぷりちぃウォーター 880円（税込）
・ぽぽのぽよぽよピンキーウォーター 880円（税込）
・チュララの宇宙侵略レモンスカッシュ 880円（税込）
・もこのトロピカルなもこもこじゃないしゅわしゅわ 880円（税込）
・RURUの癒しのバナナオレ 880円（税込）
・Biraのあ〜ちすちっっっくなチョコdeミルク 880円（税込）
・ピーハイとレインとBiraのトロピカルプリンパフェ 1,430円（税込）
・まめちぃとマイクンの温泉の後のハンバーグカレー♪ 1,980円（税込）
・ちまたともこのふわふわ錦糸卵の創作寿司ケーキ 2,310円（税込）
・ヤヌカミとRURUのサーターアンダギー風 ドーナツと大学いものパフェ 1,430円（税込）
・ぽぽとチュララの宇宙が広がる2人のぽムライス 1,980円（税込）
・タンブラー付きドリンク JOCHUMトロピカルドリンク 2,860円(税込)
キャラクターをイメージしたコラボレーションメニューを店舗で販売。
タンブラー付きドリンクや、RAKU CAF店舗E限定メニューもラインナップされます。
さらにメニューを注文された方に、オリジナルコースターをランダムでプレゼント☆
コラボレーション風呂
キャラクターをイメージした5種類のカラフルなコラボレーション風呂が登場。
浴室には特別にデザインしたタペストリーが装飾されます。
※RAKU CAFEではコラボレーション風呂は実施されません
コラボレーション装飾
期間中、館内各所にてコラボレーション装飾を実施。
描き下ろしデザインを使用したキービジュアルパネルやのぼり、フォトスポットなどが登場します。
オリジナルグッズやメニューの販売やコラボレーション風呂、館内装飾など内容もりだくさんのコラボレーションキャンペーン。
極楽湯・RAKU SPAにて2026年7月9日より開催される「JOCHUM」コラボレーションキャンペーン“〜寝て起きて食べて極楽湯〜”の紹介でした☆
©2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L670717
※画像はイメージです
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post オリジナルグッズやメニュー、館内装飾！極楽湯・RAKU SPA サンリオ「JOCHUM」コラボレーションキャンペーン appeared first on Dtimes.