NPB(日本野球機構)は17日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第18回中間発表を行いました。

パ・リーグでは、外野手部門1位につける日本ハムの万波中正選手が41万0544票を集めて、リーグトップとなる得票数をキープ。三塁手部門1位につけるソフトバンクの栗原陵矢選手も39万5880票で40万票目前です。

中継投手部門では、日本ハムの田中正義投手がオリックスの椋木蓮投手を抜いて3位に浮上。この部門トップにつけるロッテの鈴木昭汰投手とは約3万7000票の差となっています。

最も混戦となっている遊撃手部門では、1位ロッテの友杉篤輝選手と2位日本ハムの水野達稀選手との差が前日からやや縮まり6084票差となっています。

ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。

▽パ・リーグ ファン投票 第18回中間発表

【先発投手】

1位 伊藤大海(日本ハム)178,295票

2位 平良海馬(西武)135,219票

3位 大津亮介(ソフトバンク)96,276票

【中継投手】

1位 鈴木昭汰(ロッテ)201,145票

2位 甲斐野央(西武)174,895票

3位 田中正義(日本ハム)164,322票

【抑え投手】

1位 マチャド(オリックス)241,915票

2位 横山陸人(ロッテ)207,016票

3位 柳川大晟(日本ハム)159,662票

【捕手】

1位 田宮裕涼(日本ハム)267,672票

2位 若月健矢(オリックス)175,635票

3位 海野隆司(ソフトバンク)146,118票

【一塁手】

1位 清宮幸太郎(日本ハム)332,968票

2位 ネビン(西武)273,303票

3位 ソト(ロッテ)193,549票

【二塁手】

1位 小川龍成(ロッテ)254,036票

2位 太田椋(オリックス)236,079票

3位 牧原大成(ソフトバンク)187,145票

【三塁手】

1位 栗原陵矢(ソフトバンク)395,880票

2位 郡司裕也(日本ハム)200,652票

3位 宗佑磨(オリックス)138,773票

【遊撃手】

1位 友杉篤輝(ロッテ)193,986票

2位 水野達稀(日本ハム)187,902票

3位 村林一輝(楽天)165,163票

【外野手】

1位 万波中正(日本ハム)410,544票

2位 西川史礁(ロッテ)337,407票

3位 周東佑京(ソフトバンク)308,567票

4位 近藤健介(ソフトバンク)279,887票

5位 西川龍馬(オリックス)188,579票

【DH】1位 レイエス(日本ハム)351,227票2位 柳田悠岐(ソフトバンク)250,848票3位 ポランコ(ロッテ)154,443票