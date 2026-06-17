【夏待ち開運みくじ第1弾】 6月17日 発売 価格：1口5,980円（送料無料） 販売口数：566口限定（なくなり次第終了）

アップライジングは、ウイスキーくじ「夏待ち開運みくじ第1弾」の販売を6月17日より開始した。566口限定で、価格は1口5,980円（送料無料）。

「夏待ち開運みくじ第1弾」では、市場に出ない限定ウイスキー「ザ・ニッカ リミテッド2025」を筆頭に、「山崎12年」「イチローズモルト 20th アニバーサリーエディション」といった入手困難な長期熟成ボトルが封入されている。また「イチローズモルト＆グレーンリミテッドエディション」や「YUZA シグネチャーブレンド」、「シングルモルト津貫」、「ザ・マッカラン シェリーオーク12年」といった銘柄も多数ラインアップ。加えて、「矢部」や「√（ルート）」など個性豊かなウイスキーも含まれており、幅広い味わいを楽しめる構成となっている。

【「夏待ち開運みくじ第1弾」ラインナップ】

・［超大吉×1］ザ・ニッカ リミテッド 2025

・［大大吉×2］山崎12年

・［大吉×2］イチローズモルト 20th アニバーサリーエディション

・［中吉×2］イチローズモルト＆グレーンリミテッドエディション

・［喜吉×4］YUZA シグネチャーブレンド

・［福吉×6］本坊酒造 シングルモルト津貫

・［緑吉×7］ザ・マッカラン シェリーオーク12年

・［幸吉×8］ザ・マッカラン ダブルカスク12年

・［宝吉×53］ブレンデッドウイスキー矢部

・［栄×237］ブレンデッドウイスキー √（ルート）

・［吉×244］グレーンウイスキー 巳乃霞

※全566口限定

※なくなり次第終了

「夏待ち開運みくじ第1弾」概要

発売日：6月17日

価格：5,980円（送料無料）

販売口数：566口（数量限定のため、完売次第終了）

【販売場所】

・タチバナE酒販 本店

・タチバナE酒販 Amazon店

・タチバナE酒販 楽天市場店

・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店

・宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店