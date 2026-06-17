ウイスキーくじ新シリーズ「夏待ち開運みくじ第1弾」が本日発売。超大吉は「ザ・ニッカ リミテッド 2025」
アップライジングは、ウイスキーくじ「夏待ち開運みくじ第1弾」の販売を6月17日より開始した。566口限定で、価格は1口5,980円（送料無料）。
「夏待ち開運みくじ第1弾」では、市場に出ない限定ウイスキー「ザ・ニッカ リミテッド2025」を筆頭に、「山崎12年」「イチローズモルト 20th アニバーサリーエディション」といった入手困難な長期熟成ボトルが封入されている。また「イチローズモルト＆グレーンリミテッドエディション」や「YUZA シグネチャーブレンド」、「シングルモルト津貫」、「ザ・マッカラン シェリーオーク12年」といった銘柄も多数ラインアップ。加えて、「矢部」や「√（ルート）」など個性豊かなウイスキーも含まれており、幅広い味わいを楽しめる構成となっている。
・［超大吉×1］ザ・ニッカ リミテッド 2025
・［大大吉×2］山崎12年
・［大吉×2］イチローズモルト 20th アニバーサリーエディション
・［中吉×2］イチローズモルト＆グレーンリミテッドエディション
・［喜吉×4］YUZA シグネチャーブレンド
・［福吉×6］本坊酒造 シングルモルト津貫
・［緑吉×7］ザ・マッカラン シェリーオーク12年
・［幸吉×8］ザ・マッカラン ダブルカスク12年
・［宝吉×53］ブレンデッドウイスキー矢部
・［栄×237］ブレンデッドウイスキー √（ルート）
・［吉×244］グレーンウイスキー 巳乃霞
※全566口限定
※なくなり次第終了
「夏待ち開運みくじ第1弾」概要
発売日：6月17日
価格：5,980円（送料無料）
販売口数：566口（数量限定のため、完売次第終了）
【販売場所】
・タチバナE酒販 本店
・タチバナE酒販 Amazon店
・タチバナE酒販 楽天市場店
・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店
・宮崎どげんかせんとい館 ヤフー店