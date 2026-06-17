「GENJI」や「CLASH OF THE TITANS：タイタンの戦い」などを手掛けたゲームリパブリックが破産開始決定
画像は「CLASH OF THE TITANS：タイタンの戦い」
東京商工リサーチによると6月10日、ゲームリパブリックが東京地裁から破産開始決定を受けたことが明らかになった。
ゲームリパブリックは、ソニー・コンピュータエンタテインメントジャパンとコラボしたプレイステーション 2用アクションアドベンチャー「GENJI」や、プレイステーション 3/Xbox 360用アクションアドベンチャー「CLASH OF THE TITANS：タイタンの戦い」などを手掛けたメーカー。過去にカプコンに在籍していた岡本吉起氏が設立し、複数の作品を展開していた。
【詳報】- 東京商工リサーチ［TSR］公式 (@TSR_NEWS) June 17, 2026
ビデオゲーム企画制作（株）ゲームリパブリックは6月10日、東京地裁から破産開始決定を受けた
破産管財人には宮山春城弁護士（護城法律事務所、千代田区麹町2－10－3）が選任された
負債は現在調査中… https://t.co/5pBCmIUTni