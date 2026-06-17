ナオト・インティライミ、奈良公演からライブ復帰へ「体調は順調に回復」 新潟公演では当日延期を発表していた
シンガー・ソングライター、ナオト・インティライミ（46）の公式サイトが17日に更新され、20日の奈良公演からライブ復帰することを発表した。ナオトをめぐっては体調不良により、13日の新潟公演が延期となっていた。
【実際のポスト】「本当に、ごめんなさい」長文でツアー延期に対する思いをつづったナオト・インティライミ
公式サイトには「『ナオト・インティライミ LIVE TOUR 2026』奈良公演【2026年6月20日（土）】開催のお知らせ」と題した文書が掲載され、「2026年6月13日（土）の新潟テルサ公演中止に際しましては、多くの皆様にご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを改めてお詫び申し上げます」と改めて謝罪した上で「その後、ナオト・インティライミ本人の体調は順調に回復に向かっており、下記公演について予定通り開催いたします」と伝えた。
続けて「温かいお言葉やご声援をいただきましたことに心より感謝申し上げます。ファンの皆様と会場でお会いできますことを、ナオト・インティライミならびにスタッフ一同、心より楽しみにしております」と記した。
ナオトは今月5日から、全国ツアー「ナオト・インティライミ LIVE TOUR 2026」を東京からスタートさせていた。しかし、13日の新潟公演の当日にナオトの体調不良のため公演が延期されることが伝えられていた。ナオト自身もSNS上で「本当に、ごめんなさい」とファンに謝罪した。
【実際のポスト】「本当に、ごめんなさい」長文でツアー延期に対する思いをつづったナオト・インティライミ
公式サイトには「『ナオト・インティライミ LIVE TOUR 2026』奈良公演【2026年6月20日（土）】開催のお知らせ」と題した文書が掲載され、「2026年6月13日（土）の新潟テルサ公演中止に際しましては、多くの皆様にご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを改めてお詫び申し上げます」と改めて謝罪した上で「その後、ナオト・インティライミ本人の体調は順調に回復に向かっており、下記公演について予定通り開催いたします」と伝えた。
ナオトは今月5日から、全国ツアー「ナオト・インティライミ LIVE TOUR 2026」を東京からスタートさせていた。しかし、13日の新潟公演の当日にナオトの体調不良のため公演が延期されることが伝えられていた。ナオト自身もSNS上で「本当に、ごめんなさい」とファンに謝罪した。