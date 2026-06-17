ナダル、春にレギュラー4本が消滅 終了時の行動も「何の意味もなかった」
お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズのナダルがきょう17日放送のABCテレビ『これ余談なんですけど…』（後11：00〜 ※関西ローカル）に出演。この春からレギュラー番組が4本一気に消滅したことを明かす。
【動画】かまいたち濱家が驚がく…春にレギュラー4本が消滅したことを明かすナダル
かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティー。今夜は、今井らいぱち、ナダル、カーネーション、盛山晋太郎が来店。今年が頑張り時な芸人たちがリアルな苦悩を爆発させる。
オープニングで「ホントに休みがなくなりました」と話すのは、『R-1グランプリ2026』王者の今井らいぱち。以前は「毎月10日ほどあった休みがなくなり、1日1個しかなかった仕事が3、4個に増えた」という。今週のアシスタント、櫻坂46の大園玲は、3年前に共演して以来、らいぱちにどハマりしていると吐露。らいぱちは共演した時は、大園しか笑っていなかったというギャグを披露することに（!?）。さらに『R-1』優勝後、山内からLINEでもらったアドバイスを明かす。
そんならいぱちと同期で、「見た目もほぼ一緒」というナダルは、この春からレギュラー番組が4本一気に消滅し、「めっちゃムカついている」と吐露。寂しさもあり番組終了時に2番組ぐらいで泣いてみたが、「何の意味もなかった」と嘆く。
そして濱家から「今年一番来ると言われている」と紹介されたカーネーション吉田は、ゲスト出演したかまいたちの番組からすぐにまたオファーがあったことを吐露。「スタッフさんが大絶賛していた」という山内が、吉田が開拓した新ジャンルの肩書きを発表すると、笑いとツッコミが起こる。
袋とじVTRは、「関西人128人に聞いた！○○はもっと活躍するで！応援したい芸人ダービー」。お笑い好き関西人の皆さんに、今井らいぱち、ナダル、カーネーションの3組のうち、今後活躍しそう、応援したいと思う芸人を調査し、結果を発表する。果たして1位になったのは誰なのか。
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そんならいぱちと同期で、「見た目もほぼ一緒」というナダルは、この春からレギュラー番組が4本一気に消滅し、「めっちゃムカついている」と吐露。寂しさもあり番組終了時に2番組ぐらいで泣いてみたが、「何の意味もなかった」と嘆く。
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