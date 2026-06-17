フィットの今後はどうなる？

かつては「日本で一番売れたクルマ」に輝いたこともあるホンダ「フィット」ですが、近年ではその勢いにかげりが見えています。

現在販売されているフィットは、2020年2月に発売された4代目です。

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「心地よさ」を提供価値として掲げた4代目フィットでは、水平・直線基調のインストルメントパネルやシンプルなバイザーレスメーターなどの採用による「心地よい視界」やホンダ初のボディスタビライジングシートの採用による快適な「座り心地」、広い室内空間や多数の収納による「使い心地」などが追求されています。

また、ユーザーのライフスタイルやライフステージに合わせた「ベーシック」「ホーム」「ネス」「クロスター」「リュクス」という5つのタイプ（デビュー時）が設定され、コンパクトカーに求められる多様なニーズに応えていました。

搭載されるパワートレインは、ホンダ独自のハイブリッドシステムである「e：HEV」にくわえ、最高出力118ps／最大トルク142Nmを発揮する1.5リッターの直列4気筒ガソリンエンジンも各タイプに用意されています。

2022年10月には初のマイナーチェンジが実施され、一部グレードが廃された一方、専用のデザインやサスペンションが用意されたスポーツタイプの「RS」が追加されています。

直近では2025年7月に一部改良がおこなわれ、「クロスター」のボディカラーに専用色の「ボタニカルグリーン・パール」が設定されたほか、「ベーシック」をのぞく各グレードにも新色の「シーベッドブルー・パール」が設定されました。

2026年5月現在の価格（消費税込）は、177万6500円〜292万9300円となっています。

そんなフィットですが、2025年度（2025年4月〜2026年3月）の新車販売台数ランキングでは乗用車全体の20位となっており、ライバルであるトヨタ「ヤリス」や「アクア」、日産「ノート」の後塵を拝してしまっているのが現状です。

まもなくマイナーチェンジ？「柴犬顔」が変わるかも？

一方、フィットはまもなくマイナーチェンジが実施される可能性が高いようです。

都内のホンダ販売店担当者は次のように話します。

「近年では、コンパクトSUVの『ヴェゼル』やコンパクトミニバンの『フリード』、あるいは軽スーパーハイトワゴンの『N-BOX』が選ばれるケースが多く、フィットはやや苦戦しています。

ただ、まもなく実施されるというマイナーチェンジにより、フィットが勢いを取り戻すことを期待しています。

あくまでうわさではありますが、現在の5つの『タイプ』が廃止され、そのほかのモデルのように『X』や『Z』、そして『RS』と『クロスター』といったグレード体系へと変更されると言われています。

また、『RS』のスポーティなフロントマスクが標準装備となるなど、内外装のデザインにも大きな変更がある見込みです。

一方、パワートレインには大きな変更はなく、ガソリン車も継続して設定される可能性が濃厚です。ただし、ガソリン車を選択できるグレードはかなり限られるかもしれません。

そのほか、先進安全運転支援システムの『ホンダセンシング』についても、最新のものにアップデートされると見られます。

くわえて、3〜5万円程度の値上げもおこなわれると思います」

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フィットのマイナーチェンジモデルの発売時期について、前出のホンダ販売店担当者は次のように話します。

「2026年5月現在、フィットの納期は1〜2か月程度となっています。

しかし、すでに一部のグレードや仕様が受注停止となっていることから、改良モデルの発表は近いと思います。

具体的には、2026年8月〜9月にかけて、なんらかの動きがあるのではないかと思います」