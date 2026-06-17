東京スカイツリーにて、「ちいかわ」とのコラボイベント「ちいかわ☆星ふるスカイツリーとひみつの島」が7月10日より開催される。

本イベントは7月24日公開予定の「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」に合わせたコラボイベント。イベントオリジナルビジュアルを使用した限定グッズや展示などが実施される。

地上450メートルの天望回廊を中心に、「ちいかわ」の世界観あふれる展示装飾や、ちいかわたちと特別な1枚が撮れるフォトスポット、星型マグネットに応援メッセージを書いてボードに貼り付ける参加型展示が実施される。

フロア340 「SKYTREE CAFE」では限定カフェメニュー、1階「SKYTREE SPACE」とオンラインショップ「ちいかわマーケット」では限定グッズの販売を予定している。

さらに、窓ガラスを巨大スクリーンに仕立てた、迫力満点の映像が楽しめる「SKYTREE ROUND THEATER(R)」での特別映像や、夜のスカイツリー特別ライティングも実施される。

天望デッキ、天望回廊内での展示装飾、フォトスポットの設置

地上450メートルの天望回廊を中心に、「ちいかわ」のキャラクターたちが集結。イベント限定ビジュアルを使用した展示装飾やフォトスポットなどが設置される。

天望シャトル(エレベーター)【船で出発！】

天望回廊 フロア445 ウェルカムエリア【島へようこそ！！】

天望回廊 フロア445～450 回廊エリア【島での楽しい時間】

天望回廊 フロア450 折り返しエリア【手漕ぎボートで洞窟を探索！】

天望回廊 フロア450 スロープ【島に呼ばれた真実】

天望回廊 フロア450 ソラカラポイント【セイレーンに捕まっちゃった！】

※上記画像のぬいぐるみはイメージで実際にはセットしていません。展望台内でのちいかわグッズの販売はありません。お気に入りのぬいぐるみと一緒にお越しください。

※混雑時は長くお待ちいただく場合があります。予めご了承ください。

イベント限定フォトサービス販売

期間：7月10日～10月31日

時間： 月～金 10時～21時30分

土・日・祝 9時～21時30分

※時間は変更になる場合があります。東京スカイツリー公式サイトをご確認ください。

場所：東京スカイツリー天望回廊 フロア445 フォトサービス

料金：1枚1,800円

※撮影のみ無料で参加可能です。※イベント限定台紙付きです。

※キャラクターはパネル仕様です。※一部背景は合成画像です。

「SKYTREE ROUND THEATER(R)」での特別映像の上映

期間：7月10日～10月31日

場所：東京スカイツリー天望デッキ フロア350

上映時間：各回約6分

※イベントや展望台の営業状況によって上映しない場合があります。詳しくは公式サイトをご確認ください。

※7月25日は21時/21時30分の上映のみ。

※10月8日、14日、21日、22日は19時30分の上映なし。

イベント限定カフェメニュー販売

場所：東京スカイツリー天望デッキ フロア340「SKYTREE CAFE」

時間：東京スカイツリー公式サイトをご確認ください。

イベント限定カフェメニュー

ドリンクメニュー 各1,100円

・ちいかわの星ふるさっぱりドリンク

・ハチワレの星ふるさわやかドリンク

・うさぎの星ふるトロピカルドリンク

・モモンガと古本屋の星ふるなかよしドリンク

【購入特典】

・特典 1：コラボカフェメニュー1品注文毎に、「オリジナルコースター」を1枚プレゼント！(全8柄)

※コースターの柄はお選びいただけません。

・特典 2：コラボカフェメニューを4,000円(税込)以上のご注文で、「オリジナル看板風クリップ」を1点プレゼント！

※おひとり様につき1点までのお渡しです。

※配布数はご利用人数およびご注文金額に応じます。

例）1グループ2名様で8,000円(税込)以上ご注文の場合は2点お渡し。

※個別会計およびレシートの合算は不可。

「お食事券付き展望台入場券」販売

イベント限定カフェメニューのご注文には「お食事券付き展望台入場券」の事前購入が必要です。本入場券は先着順で販売。また、購入期限は、来店前日の23時59分まで。当日席に余裕があってもイベント限定カフェメニューの注文はできない。

来店希望の方は、必ず前日の23:59までに購入が必要となる。

カフェメニューおよび「お食事券付き展望入場券」販売の詳細

・「お食事券付き展望台入場券」販売開始日時

①7月10日～8月31日 販売開始:6月22日12時より順次

②9月1日～9月30日 販売開始:7月1日0時～

③10月1日～10月31日 販売開始:8月1日0時～

①の期間の「お食事券付き展望台入場券」は6月22日12時より順次販売開始です。購入ページは後日公式サイトにて公開します。

お座席の料金

・1名席 お食事券 1,100円付き

・2名席 お食事券 2,200円付き

・4名席 お食事券 4,400円付き

※席は60分の入れ替え制です。席の利用は定員未満でもご利用可能です。

※ご注文金額がお食事券の額面を下回る場合、システムの都合により釣銭はお出しできません。

※未就学児がお座席をご利用される場合は、カフェの人数に含めてご予約ください。

(展望台は無料でご利用いただけます。)

※お食事券は記載されている当日のみ有効です。人数の追加、キャンセルはできません

注意・禁止事項

※ご注文は1グループにつき1回に限ります。追加注文はできません。

※ご来店のグループごとのお会計となります。個別会計はご遠慮ください。

※カフェ店内でのトレーディング行為は、他のお客様のご迷惑となるためご遠慮ください。

※他のお客さまへの迷惑行為等を発見した場合、カフェへのご入店をお断りさせていただく場合もあります。また、お客さま同士のトラブルにつきましては、当店では一切の責任を負いかねます。マナーを守ってご利用ください。

※チケットの転売は固くお断りします。

イベント限定グッズ販売

場所：東京スカイツリー1階 「SKYTREE SPACE」、オンラインショップ「ちいかわマーケット」

時間：東京スカイツリー1階 「SKYTREE SPACE」

①7月10日11時～21時

②7月11日～7月12日10時～21時

③7月13日～10月31日 東京スカイツリー営業開始～21時

※7月10日～12日は展望台にご来場のお客さまのみが対象です。

※7月13日(月)以降は一部日程でLINEアプリを利用した入店制限を実施します。

オンラインショップ「ちいかわマーケット」：7月10日11時 販売開始

※商品には購入制限があります。

※東京ソラマチ イーストヤード3階「ちいかわランド」でイベント限定グッズの販売はありません。

イベント限定グッズ

・トレーディングホログラム缶バッジ (全8柄) 各440円

※BOXセットもあります。

・ビーズ付きアクリルキーホルダー(全8種) 各1,430円

・Tシャツ(M/L/XL)(全2種) 各3,300円

・大きめトートバッグ 2,970円

・キャップ(全2種) 各2,750円

・キャンディー缶(全3種) 各880円

・フェイスタオル 2,200円

・レース付きミニタオル(全3種) 各990円

購入特典

特典1：1階「SKYTREE SPACE」にて1会計3,300円(税込)以上のご購入で「オリジナルショッパー」で提供。

※商品はイベント期間中においても、無くなり次第終了する場合があります。

特典2：東京スカイツリー展望台へのご来場者限定で「硬質カードケース」を1枚プレゼント！(全8柄)

引換場所：東京スカイツリー1階「SKYTREE SPACE」

引換条件：展望台ご入場日と同日に、1階「SKYTREE SPACE」にて、1会計1,100円(税込)以上のご購入。

※特典の引換は、展望台入場当日に限ります。

※柄はお選びいただけません。

※購入特典は数量限定につき、無くなり次第配布を終了いたします。

1階 「SKYTREE SPACE」のご入店について

1階「SKYTREE SPACE」の入店には、混雑回避・列形成の最小化および安全対策として、一部の日程でLINEアプリ「mogily(モギリー)」を使用した先着申し込みによる入店制限を実施します。なお、入場予約は販売する商品のご購入、および購入特典の配布をお約束するものではございません。

店内の滞在時間は30分の完全入れ替え制となります。また、1階 「SKYTREE SPACE」のご入店は1日1回限りとなります。

7月10日～7月12日までの入店方法について

上記期間中の1階「SKYTREE SPACE」への入店は、展望台にご来場のお客さまに限ります。

天望デッキ フロア350 「W1SH RIBBON」横に設置した「タッチポイント」をご自身のスマートフォンで読み込み、ご希望の入店時間をお申込みください。各回のお申込みは先着順です。各回定員に達した場合、その時間は受付を終了します。

※展望台への再入場はできませんので、入店時間は余裕を持ってお申込みください。

7月13日以降の入店方法について

7月13日以降は、展望台にご来場されていない方も入店いただけます。LINEアカウント「ちいかわ・ナガノキャラクターズチケット」にて、先着申込を受付します。

・12時30分以前の入店枠：入店希望前日の19時より受付開始。

・13時以降の入店枠：入店希望当日の12時より受付開始。

※13時以降の入店枠は、入店の1時間前から予約受け付けを開始します。

例）13時30分入店希望の場合、当日の12時30分から予約開始。

オンラインショップ「ちいかわマーケット」について

7月10日11時より、「ちいかわマーケット」で販売します。なお、オンラインショップで購入の場合、購入特典の「オリジナルショッパー」と「硬質カードケース」は対象外です。

特別ライティングの点灯

(C)nagano (C)ナガノ/ 2026「映画ちいかわ」制作委員会 (C)TOKYO-SKYTREE