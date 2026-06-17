北海道・釧路地裁は2026年6月17日、知床沖で遊覧船が沈没した事故の裁判で、禁錮5年の実刑判決を受けた運航会社社長の桂田精一被告側が、即日控訴したことがわかりました。



業務上過失致死の罪に問われていたのは「知床遊覧船」の社長・桂田精一被告です。



桂田被告は2022年4月、業務上の注意義務を怠り、知床沖で遊覧船を沈没させ、乗客乗員26人を死亡させたとされていました。





裁判は「事故を予見できたかどうか」が最大の争点でした。釧路地裁は、「強風と高波の状態で出航すれば乗客の安全に危険が及ぶことは予見できた」「出航の取り止めを怠った過失により、船を沈没させ乗客を溺水により窒息死させた」などと指摘し、求刑通り禁錮5年の判決を言い渡しました。桂田被告は2025年11月の初公判で「罪が成立するか私にはわからない」などと話していますが、弁護側は2026年4月17日の弁論で、「海水が流入したハッチに不具合があることを知らされておらず、予見の可能性を認めることはできない」「当日の気象・海象下では一般的に帰港することが可能で、死傷事故が発生する具体的な危険性を想定できない」などと主張。釧路地裁によりますと、無罪を訴えていた被告側は即日控訴したということです。