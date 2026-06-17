Organic Callが、「さよならユートピア」をゲリラ配信リリースした。

今作は、バンド結成初期の2017年にEggsでリリースした1stシングル「方舟の案内人」の再録作品となる。ライブでは長年親しまれてきた定番曲でありながら、これまでサブスク配信を待ち望む声も多かった楽曲だという。

楽曲には、思い描いていた理想と目の前にある現実との距離に苦しみながらも、目を逸らさず、一歩ずつ前へ進んでいくという強い意志が込められている。不完全な現実ごと抱きしめながら歩み続ける姿を描いた本作は、メンバー4人が改めて鳴らす“始まりの唄”とも言える作品に仕上がったとのことだ。なお、ジャケット写真は2017年当時の初期アートワークからインスピレーションを受けて制作された。

2025年に新メンバーを迎え4人体制となり、2026年秋にはキャリア最大規模となるツアー＜SAME PACE TOUR＞の開催を予定している。その序章として、本日に東京・新宿LOFTで＜SAME PACE TOUR -序章-＞を開催。さらに本企画は、7〜8月にも追加で3公演の開催が発表されている。

◾️ライブ情報

＜SAME PACE TOUR -序章-＞

2026年6月17日（水）新宿LOFT OPEN 18:30 / START 19:00 ※無料単独公演

チケット：2ドリンク代 \1,200

https://livepocket.jp/e/20260617organiccall ＜SAME PACE TOUR -序章 其ノ壱-＞

2026年7月18日（土）新宿Marble OPEN 17:30 / START 18:00

w / Half time Old, 3markets[ ]

チケット：\4,000

https://w.pia.jp/t/organiccall-2026/ ＜SAME PACE TOUR -序章 其ノ壱-＞

2026年8月6日（木）渋谷CLUB CRAWL OPEN 18:30 / START 19:00

w / May Forth +1BAND

チケット：\4,000

https://w.pia.jp/t/organiccall-2026/ ＜SAME PACE TOUR -序章 其ノ壱-＞

2026年8月31日（月）下北沢Flowers Loft OPEN 18:30 / START 19:00

w / osage, Conton Candy

チケット：\4,000

https://w.pia.jp/t/organiccall-2026/

◾️＜Organic Call pre. 『SAME PACE TOUR 2026』＞

2026年9月3日（木）千葉LOOK OPEN 18:30 / START 19:00 w/Arakezuri

2026年9月10日（木）横浜 BAYSIS OPEN 18:30/ START 19:00 w/リアクション ザ ブッタ

2026年9月18日（金）仙台FLYING SON OPEN 18:30 / START 19:00 w/プッシュプルポット

2026年9月20日（日）札幌 SPIRITUAL LOUNGE OPEN 17:30 / START 18:00 ※対バンあ

2026年10月9日（金）愛知CLUB UPSET OPEN 18:30 / START 19:00 ※対バンあり

2026年10月24日（土）広島ALMIGHTY OPEN 17:30 / START 18:00 w/the paddles

2026年10月25日（日）福岡Queblick OPEN 17:30 / START 18:00 w/EVE OF THE LAIN

2026年11月7日（土）群馬SUNBURST OPEN 17:30 / START 18:00 w/Ivy to Fraudulent Game

2026年11月20日（金）梅田Shangri-La OPEN 18:30 / START 19:00 ※対バンあり

2026年11月30日（月）渋谷CLUB QUATTRO OPEN 18:15 / START 19:00 ※ワンマン ▼チケット（先着先行）

受付期間：〜2026/7/12（日）23:59

受付URL：https://w.pia.jp/t/organiccall-2026/

◾️最新リリース情報

◇「幸福回収論」

配信：https://OrganicCall.lnk.to/EverythingLeadstoHappiness