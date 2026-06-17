【ゴンチャ】夏の定番『ピーチフルピーチ』登場 白桃×黄桃のダブルソースで桃の果実感を堪能
ゴンチャは、夏の定番シリーズ「ピーチフルピーチ」を25日から期間限定で販売する。福島県産「あかつき」のピーチピューレを使用した果肉入りピーチゼリーと、白桃・黄桃のダブルピーチソースを組み合わせたデザートティーで、今年はミルクティーとティーエードにLサイズを新たに加える。
【画像】絶対おいしいやつ…ゴロゴロピーチがたまらないジェラッティー
「ピーチフルピーチ」は、桃の果実感を存分に味わえる夏季限定メニュー。福島県産「あかつき」のピーチピューレを使用したゼリーに、ごろっとした果肉を合わせた「果肉入りピーチゼリー」が特徴で、シャキシャキとした食感が楽しめる。
さらに、同じく「あかつき」のピューレを使った白桃ソースと、甘酸っぱい黄桃ソースを合わせたダブルピーチソースを採用。2種類のソースが重なり合うことで、桃の甘みと酸味をバランスよく引き出した。ベースティーにはフルーティーな香りが特徴の阿里山ウーロンティーを使用し、桃の風味を引き立てながらも後味をすっきりと仕上げている。
ラインアップは全4種類。「ピーチフルピーチ ミルクティー」はミルクのまろやかさと桃の甘みを楽しめる一杯で、「ピーチフルピーチ ティーエード」は阿里山ウーロンティーの爽やかさが際立つフルーツティーとなっている。
また、「ピーチフルピーチ ジェラッティー」はシャリッとなめらかな口当たりのフローズンティーで、濃厚な桃の味わいとゼリーの食感が魅力。「ピーチフルピーチ スパークリングティー」は炭酸の爽快感と桃の香りを楽しめるドリンクとして展開する。
さらに、果肉入りピーチゼリーは単体トッピングとしても販売。「マンゴー阿里山ティーエード＋果肉入りピーチゼリー」など、既存メニューとの組み合わせによるカスタマイズも提案している。
今年はミルクティーとティーエードにLサイズを追加。従来よりもたっぷりと楽しめる仕様となり、暑い季節に向けて需要を取り込む。
■商品概要 価格はすべて税込
・ピーチフルピーチ ミルクティー（ICED／M）670円
・ピーチフルピーチ ミルクティー（ICED／L）760円
・ピーチフルピーチ ティーエード（ICED／M）670円
・ピーチフルピーチ ティーエード（ICED／L）760円
・ピーチフルピーチ ジェラッティー（FROZEN／M）700円
・ピーチフルピーチ スパークリングティー（ICED／L）760円
・果肉入りピーチゼリー（トッピング）100円
・発売日：6月25日
・モバイルオーダー先行販売：6月22日〜商品取り扱い全店
・先行販売：6月18日〜ららぽーと豊洲店、秋葉原中央通り店
・販売店舗：国内ゴンチャ全店（一部店舗を除く）
【画像】絶対おいしいやつ…ゴロゴロピーチがたまらないジェラッティー
「ピーチフルピーチ」は、桃の果実感を存分に味わえる夏季限定メニュー。福島県産「あかつき」のピーチピューレを使用したゼリーに、ごろっとした果肉を合わせた「果肉入りピーチゼリー」が特徴で、シャキシャキとした食感が楽しめる。
ラインアップは全4種類。「ピーチフルピーチ ミルクティー」はミルクのまろやかさと桃の甘みを楽しめる一杯で、「ピーチフルピーチ ティーエード」は阿里山ウーロンティーの爽やかさが際立つフルーツティーとなっている。
また、「ピーチフルピーチ ジェラッティー」はシャリッとなめらかな口当たりのフローズンティーで、濃厚な桃の味わいとゼリーの食感が魅力。「ピーチフルピーチ スパークリングティー」は炭酸の爽快感と桃の香りを楽しめるドリンクとして展開する。
さらに、果肉入りピーチゼリーは単体トッピングとしても販売。「マンゴー阿里山ティーエード＋果肉入りピーチゼリー」など、既存メニューとの組み合わせによるカスタマイズも提案している。
今年はミルクティーとティーエードにLサイズを追加。従来よりもたっぷりと楽しめる仕様となり、暑い季節に向けて需要を取り込む。
■商品概要 価格はすべて税込
・ピーチフルピーチ ミルクティー（ICED／M）670円
・ピーチフルピーチ ミルクティー（ICED／L）760円
・ピーチフルピーチ ティーエード（ICED／M）670円
・ピーチフルピーチ ティーエード（ICED／L）760円
・ピーチフルピーチ ジェラッティー（FROZEN／M）700円
・ピーチフルピーチ スパークリングティー（ICED／L）760円
・果肉入りピーチゼリー（トッピング）100円
・発売日：6月25日
・モバイルオーダー先行販売：6月22日〜商品取り扱い全店
・先行販売：6月18日〜ららぽーと豊洲店、秋葉原中央通り店
・販売店舗：国内ゴンチャ全店（一部店舗を除く）