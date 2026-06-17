【スプラトゥーン3 ギア3連チャーム】 7月 発売予定 価格：462円

バンダイは、食玩「スプラトゥーン3 ギア3連チャーム」を7月に発売する。価格は462円。

本商品はNintendo Switch用シューティング「スプラトゥーン3」に登場するギアにフォーカスした食玩。アタマ、フク、クツのアクリルチャーム3個とギアパワーシール2枚がセットになっており、シールを張って好みにカスタマイズできる。カニカン付きで、複数個を集めてマイコーデを組むことができる。

アクリルチャームは「バトロイカ」、「タタキケンサキ」、「バラズシ」など全10種。ソーダ味のガムも入っている。

スプラトゥーン3 ギア3連チャーム

発売日：7月

価格：462円

・アクリルチャーム3個(全10種)

1．バトロイカ

2．タタキケンサキ

3．バラズシ

4．ホッコリー

5．エンペリー

6．ヤコ

7．シチリン

8．エゾッコリー

9．クマサン商会

10．アタリメイド

・シール2枚

・リングパーツ1個

・ガム(ソーダ味)1個

(C) Nintendo

