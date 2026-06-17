【スプラ3】「スプラトゥーン3 ギア3連チャーム」が7月に発売決定ゲーム内に出てくるギアのチャームとシールがセットに！
【スプラトゥーン3 ギア3連チャーム】 7月 発売予定 価格：462円
発売日：7月
(C) Nintendo
バンダイは、食玩「スプラトゥーン3 ギア3連チャーム」を7月に発売する。価格は462円。
本商品はNintendo Switch用シューティング「スプラトゥーン3」に登場するギアにフォーカスした食玩。アタマ、フク、クツのアクリルチャーム3個とギアパワーシール2枚がセットになっており、シールを張って好みにカスタマイズできる。カニカン付きで、複数個を集めてマイコーデを組むことができる。
アクリルチャームは「バトロイカ」、「タタキケンサキ」、「バラズシ」など全10種。ソーダ味のガムも入っている。
スプラトゥーン3 ギア3連チャーム
発売日：7月
価格：462円
・アクリルチャーム3個(全10種)
1．バトロイカ
2．タタキケンサキ
3．バラズシ
4．ホッコリー
5．エンペリー
6．ヤコ
7．シチリン
8．エゾッコリー
9．クマサン商会
10．アタリメイド
・シール2枚
・リングパーツ1個
・ガム(ソーダ味)1個
(C) Nintendo