【「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」v1.5.0】 6月17日 配信

スクウェア・エニックスは6月17日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用タクティカルRPG「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」について、アップデートファイルv1.5.0を配信した。

今回のアップデートでは新たなシステムとして「つよくてニューゲーム」機能が追加。ゲームクリア後のセーブデータがある場合、「タイトル」画面から「つよくてニューゲーム」を選択することで、ユニットのレベルや所持品をそのままに、メインストーリーを最初から開始することができる。

そのほか、新たなシステム「星座相性」機能の追加や、ユニットごとに「装備を全解除」が可能になるなど、様々な機能調整が行なわれている。

アップデート内容

新システム

「つよくてニューゲーム」機能追加 「星座相性」機能追加

新システム「星座相性」機能

機能調整

戦闘中、「移動」による移動先のパネル選択中や、「アビリティ」によるターゲット選択中にも、カーソル下のユニットのステータスを確認可能に ユニットの「ステータス」画面の「装備」から、ユニットごとに「装備を全解除」が可能に ユニットの「ステータス」画面の「ジョブ」において、まだ開放されてないジョブを選択した場合に、解放条件の表示がよりわかりやすくなるよう調整 その戦闘中に限り、カメラ操作の「カメラの上下角度」と「ズーム」が保持されるよう調整

戦闘中、「移動」による移動先のパネル選択中や、「アビリティ」によるターゲット選択中にも、カーソル下のユニットのステータス確認が可能に

新たなコンフィグが追加

イベントシーン中の「オート状態」を保持できるようになる設定が追加 戦闘中の「詠唱セリフ」が必ず発生するようになる設定が追加 戦闘メニューの「アビリティ」内のカーソル位置を記憶できるようになる設定が追加

イベントシーン中の「オート状態」を保持できるようになる設定が追加

戦闘中の「詠唱セリフ」が必ず発生するようになる設定が追加

戦闘メニューの「アビリティ」内のカーソル位置を記憶できるようになる設定が追加

その他

一部のテキストを修正（全言語） 一部のSEを調整 動作の安定性を向上 その他、細かい不具合を修正 「エンハンスド」の対応言語として、新たに「簡体字中国語」「繁体字中国語」「韓国語」を追加

「エンハンスド」の対応言語として、新たに「簡体字中国語」「繁体字中国語」「韓国語」を追加

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