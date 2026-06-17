「FFタクティクス - イヴァリース クロニクルズ」アプデで「つよくてニューゲーム」追加システム調整やコンフィグ追加でより快適に
【「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」v1.5.0】 6月17日 配信
スクウェア・エニックスは6月17日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用タクティカルRPG「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」について、アップデートファイルv1.5.0を配信した。
今回のアップデートでは新たなシステムとして「つよくてニューゲーム」機能が追加。ゲームクリア後のセーブデータがある場合、「タイトル」画面から「つよくてニューゲーム」を選択することで、ユニットのレベルや所持品をそのままに、メインストーリーを最初から開始することができる。
そのほか、新たなシステム「星座相性」機能の追加や、ユニットごとに「装備を全解除」が可能になるなど、様々な機能調整が行なわれている。
アップデート内容
新システム「つよくてニューゲーム」機能追加 「星座相性」機能追加
新システム「星座相性」機能
機能調整戦闘中、「移動」による移動先のパネル選択中や、「アビリティ」によるターゲット選択中にも、カーソル下のユニットのステータスを確認可能に ユニットの「ステータス」画面の「装備」から、ユニットごとに「装備を全解除」が可能に ユニットの「ステータス」画面の「ジョブ」において、まだ開放されてないジョブを選択した場合に、解放条件の表示がよりわかりやすくなるよう調整 その戦闘中に限り、カメラ操作の「カメラの上下角度」と「ズーム」が保持されるよう調整
戦闘中、「移動」による移動先のパネル選択中や、「アビリティ」によるターゲット選択中にも、カーソル下のユニットのステータス確認が可能に
新たなコンフィグが追加イベントシーン中の「オート状態」を保持できるようになる設定が追加 戦闘中の「詠唱セリフ」が必ず発生するようになる設定が追加 戦闘メニューの「アビリティ」内のカーソル位置を記憶できるようになる設定が追加
イベントシーン中の「オート状態」を保持できるようになる設定が追加
戦闘中の「詠唱セリフ」が必ず発生するようになる設定が追加
戦闘メニューの「アビリティ」内のカーソル位置を記憶できるようになる設定が追加
その他一部のテキストを修正（全言語） 一部のSEを調整 動作の安定性を向上 その他、細かい不具合を修正 「エンハンスド」の対応言語として、新たに「簡体字中国語」「繁体字中国語」「韓国語」を追加
「エンハンスド」の対応言語として、新たに「簡体字中国語」「繁体字中国語」「韓国語」を追加
『#FFタクティクス - イヴァリース クロニクルズ』- ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ (@FFT_TIC) June 17, 2026
アップデート（v1.5.0）を行いました。
▼詳細はこちら https://t.co/Tbh7raW3uX
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