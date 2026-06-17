ガスト、ビール半額のクーポン配布へ チーズINハンバーグ、山盛りポテトフライなどもお得に
すかいらーくレストランツが運営するガストは17日、父の日に合わせ、ビールや家族で楽しめるキッズメニューがお得になる「父の日クーポン」を配布すると発表した。
【一覧】あの商品も半額に!?めちゃくちゃお得な割引対象商品
クーポンは18日から7月1日に、すかいらーくアプリやガスト公式X、すかいらーく公式インスタグラムで配布する。
通常税込549〜593円のアサヒスーパードライジョッキが、クーポン価格で税込274〜296円となる。通常税込340〜450円のハイボールは税込170〜225円となる。
このほか、うな重やチキテキスパイス焼き、チーズINハンバーグ、山盛りポテトフライなどが割引される。
【一覧】あの商品も半額に!?めちゃくちゃお得な割引対象商品
クーポンは18日から7月1日に、すかいらーくアプリやガスト公式X、すかいらーく公式インスタグラムで配布する。
通常税込549〜593円のアサヒスーパードライジョッキが、クーポン価格で税込274〜296円となる。通常税込340〜450円のハイボールは税込170〜225円となる。
このほか、うな重やチキテキスパイス焼き、チーズINハンバーグ、山盛りポテトフライなどが割引される。