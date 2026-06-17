奨学金残り320万円「いったい何歳まで返さないといけないのか」減額や猶予を繰り返す27歳女性の現在
日本学生支援機構の調査によると、大学生のおよそ2人に1人が何らかの奨学金を利用していると言います。All Aboutが実施している「奨学金の返済に関するアンケート」から、高知県在住27歳女性のケースをご紹介します。
年齢・性別：27歳・女性
同居家族構成：母（48歳）、妹（26歳）、祖母（71歳）
居住地：高知県
住居形態：賃貸
職業：パート・アルバイト
年収：120万円
金融資産：現預金5万円
奨学金を借りた経緯について「ひとり親のため奨学金を借りました。当時は私立と公立の（学費の）違いなどあまり分かっておらず、そのまま私立大学に進んだため、本当にお金がかかりました。いまも苦しめられています」と^_^さん。
返済は生活に「かなり影響している」と回答。「お金がなさすぎて減額したり、猶予をもらったりを繰り返しています。アルバイトのため、収入も多くないので苦しいです。いったい何歳まで返さないといけないのか。先が見えません」と話します。
大学時代の経緯についても明かします。「教員免許を取りたかったのですが、国家資格の取得が必要な学部だったため、国家資格と教職の授業でフルコマ（1日の最終限目まで全ての授業が埋まっている状態）だった。その状態でアルバイトをするのがしんどかったし、結局両立が難しく、教職を辞めざるを得なかった。本当に苦しい」とのこと。
奨学金を借りてよかったかという問いには「どちらともいえない」と回答。「ひとり親だったので、借りないと大学には行けない。借りないという選択肢はありません。さらに生活費を稼ぐ必要があり、アルバイトを掛け持ちしたり、テスト期間も働いていました」と語ります。「奨学金など関係なく、誰もが大学に行けるようになったらいいのにとは思います」とコメントされていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：^_^
年齢・性別：27歳・女性
同居家族構成：母（48歳）、妹（26歳）、祖母（71歳）
居住地：高知県
住居形態：賃貸
職業：パート・アルバイト
年収：120万円
金融資産：現預金5万円
奨学金330万円を借り入れ、返済猶予を繰り返しながら返済中「大学（学部）」で奨学金を利用したという^_^さん。借入総額は「330万円」で、種類は「日本学生支援機構（第一種・無利子）および日本学生支援機構（第二種・有利子）」。現在は減額返還中で毎月4000円の返済が続いており、残債は320万円、完済予定は未定とのことです。
奨学金を借りた経緯について「ひとり親のため奨学金を借りました。当時は私立と公立の（学費の）違いなどあまり分かっておらず、そのまま私立大学に進んだため、本当にお金がかかりました。いまも苦しめられています」と^_^さん。
返済は生活に「かなり影響している」と回答。「お金がなさすぎて減額したり、猶予をもらったりを繰り返しています。アルバイトのため、収入も多くないので苦しいです。いったい何歳まで返さないといけないのか。先が見えません」と話します。
教職を目指すも授業とバイトの両立が難しく断念返済中に最も印象に残っている出来事として、「返済が1カ月遅れると電話がたくさんかかってきます。減額しても苦しいし、猶予をもらっても完済できる未来が見えないのが苦しいです」と語った^_^さん。
大学時代の経緯についても明かします。「教員免許を取りたかったのですが、国家資格の取得が必要な学部だったため、国家資格と教職の授業でフルコマ（1日の最終限目まで全ての授業が埋まっている状態）だった。その状態でアルバイトをするのがしんどかったし、結局両立が難しく、教職を辞めざるを得なかった。本当に苦しい」とのこと。
奨学金を借りてよかったかという問いには「どちらともいえない」と回答。「ひとり親だったので、借りないと大学には行けない。借りないという選択肢はありません。さらに生活費を稼ぐ必要があり、アルバイトを掛け持ちしたり、テスト期間も働いていました」と語ります。「奨学金など関係なく、誰もが大学に行けるようになったらいいのにとは思います」とコメントされていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)