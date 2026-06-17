「TRANCE RAVE」25周年記念イベント開催へ 平成トランスブームを彩ったレジェンドDJが新宿WARPに集結
日本最大級のトランスブランド「TRANCE RAVE」の25周年記念イベント『TRANCE RAVE【XXV】-25th.ANNIVERSARY-』が6月20日、東京・WARP SHINJUKUで開催される。YouTubeの公式チャンネルでは、コンセプトムービーや、過去の大型イベントを振り返るヒストリー映像が公開されている。
【写真】日本最大級のトランスブランド「TRANCE RAVE」イベントフォト
「TRANCE RAVE」は、『egg』や『men’s egg』などのファッション誌と連動し、「センターGUY」や「ギャル男」といった平成の渋谷系カルチャーとともにトランスブームをけん引したブランド。2004年オリコン年間ランキングのトランスCDでは、「トランス・レイヴ・ベスト#7」「トランス・レイヴ・ベスト#8」「トランス・レイヴ・ベスト#6」がTOP3を独占。シリーズ累計CDセールス、関連作品リリース数、イベント開催数で日本記録を持つとしている（ビクターエンタテインメント調べ）。
「TRANCE RAVE」は2001年、DJ KAYAとビクターエンタテインメントの金子正樹氏によるプロジェクトとしてスタート。「Club ATOM」（渋谷）、「OZON」（名古屋）、「Juile」（大阪）などのクラブや、『men’s egg』『egg』『Ranzuki』などの雑誌とコラボレーションを展開し、全国へトランスカルチャーを発信してきた。
25周年を記念してコンセプトムービーとヒストリー映像も公開。2002年大みそかに開催された「TRANCE RAVE〜1万人レイヴ〜」、河口湖で開催された「FUJI TRANCE RAVE」、国内最大級のフルムーンパーティー「FULLMOON RAVE」など、これまでの歩みを振り返る内容となっている。
6月20日に開催される25周年イベントには、「TRANCE RAVE」のメインDJであるDJ KAYAをはじめ、「ブチアゲ♂トランス」のDJ FUKUI、「men’s egg Night」のDJ PIROYUKI & DJ KEN-U、「HARD TRANCE RAVE」のDJ UTOなど、2000年代のトランスシーンを彩ったDJ陣が集結。さらにNorioSPら現役で活躍するDJも出演する。
さらに、「BURLESQUE TOKYO」のFabulous Show Girlも出演。DJとダンサーを合わせて総勢50人以上が出演予定となっている。
会場となるWARP SHINJUKUは、世界的クラブランキング「DJ Mag Top 100 Clubs」で国内1位を獲得しているナイトクラブ。2024年に同会場で開催された『TRANCE RAVE 23th.Anniversary』は、WARP SHINJUKUの最多集客記録を獲得したといい、「あの頃の熱気」と「最新の熱狂」が交差する25周年イベントとなりそうだ。
写真：金子正樹（ビクターエンタテインメント)
【イベント概要】
イベント名：TRANCE RAVE【XXV】-25th.ANNIVERSARY-
日時：2026年6月20日（土）17:00開場／17:30開演
会場：WARP SHINJUKU（東京都新宿区歌舞伎町）
出演：DJ KAYA、DJ UTO、DJ FUKUI、PIROYUKI & DJ KEN-U、YOSHINORI、NorioSPほか
■TRANCE RAVE 公式チャンネル：
https://www.youtube.com/@TRANCERAVE_OFFICIAL
【写真】日本最大級のトランスブランド「TRANCE RAVE」イベントフォト
「TRANCE RAVE」は、『egg』や『men’s egg』などのファッション誌と連動し、「センターGUY」や「ギャル男」といった平成の渋谷系カルチャーとともにトランスブームをけん引したブランド。2004年オリコン年間ランキングのトランスCDでは、「トランス・レイヴ・ベスト#7」「トランス・レイヴ・ベスト#8」「トランス・レイヴ・ベスト#6」がTOP3を独占。シリーズ累計CDセールス、関連作品リリース数、イベント開催数で日本記録を持つとしている（ビクターエンタテインメント調べ）。
25周年を記念してコンセプトムービーとヒストリー映像も公開。2002年大みそかに開催された「TRANCE RAVE〜1万人レイヴ〜」、河口湖で開催された「FUJI TRANCE RAVE」、国内最大級のフルムーンパーティー「FULLMOON RAVE」など、これまでの歩みを振り返る内容となっている。
6月20日に開催される25周年イベントには、「TRANCE RAVE」のメインDJであるDJ KAYAをはじめ、「ブチアゲ♂トランス」のDJ FUKUI、「men’s egg Night」のDJ PIROYUKI & DJ KEN-U、「HARD TRANCE RAVE」のDJ UTOなど、2000年代のトランスシーンを彩ったDJ陣が集結。さらにNorioSPら現役で活躍するDJも出演する。
さらに、「BURLESQUE TOKYO」のFabulous Show Girlも出演。DJとダンサーを合わせて総勢50人以上が出演予定となっている。
会場となるWARP SHINJUKUは、世界的クラブランキング「DJ Mag Top 100 Clubs」で国内1位を獲得しているナイトクラブ。2024年に同会場で開催された『TRANCE RAVE 23th.Anniversary』は、WARP SHINJUKUの最多集客記録を獲得したといい、「あの頃の熱気」と「最新の熱狂」が交差する25周年イベントとなりそうだ。
写真：金子正樹（ビクターエンタテインメント)
【イベント概要】
イベント名：TRANCE RAVE【XXV】-25th.ANNIVERSARY-
日時：2026年6月20日（土）17:00開場／17:30開演
会場：WARP SHINJUKU（東京都新宿区歌舞伎町）
出演：DJ KAYA、DJ UTO、DJ FUKUI、PIROYUKI & DJ KEN-U、YOSHINORI、NorioSPほか
■TRANCE RAVE 公式チャンネル：
https://www.youtube.com/@TRANCERAVE_OFFICIAL