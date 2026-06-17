【ドラゴンクエスト the DIVE -まだ⾒ぬ冒険の舞台へ-】 開催期間：7月17日～9月6日 ※会期中無休 開催時間：11時～21時（最終入場 19時59分） 開催場所：東急プラザ原宿「ハラカド」4階 MAZE、2階 COVER （東京都渋⾕区神宮前 6-31-21） 料金： 通常 3,300円～（大人） 限定特典付き 9,300円～（大人）

東北新社は6月17日、スクウェア・エニックスと共催する「ドラゴンクエスト」40周年記念展「ドラゴンクエスト the DIVE -まだ⾒ぬ冒険の舞台へ-」の追加情報を公開した。

本イベントでは、「⾒て、聴いて、触れて、思い出して――」をテーマとする没⼊型アトラクション「ドラゴンクエスト VR RIDE」をメインに、「ドラゴンクエスト」の世界へ⾶び込んだかのようなリアルな体験を様々なコンテンツ体験できる。

「ドラゴンクエストVR RIDE」では、ダイナミックに揺れるシートでキラーパンサーに乗って草原を駆け抜ける疾⾛感や、森の中で次々と襲いかかってくるモンスターたちを素早くかいくぐるドキドキの回避アクション、実際の⾵（特殊効果）を受けながら広⼤な空を⾶⾏する爽快感など、臨場感あふれるさまざまな体験を楽しめるという。

ほかにも、会場内ではゲームに登場する「ラーの鏡」を実際に体験できるコンテンツや、本イベントのオリジナルグッズ、「ドラゴンクエスト」40周年記念グッズを多数取り揃えた「ドラゴンクエスト 40周年記念どうぐや」が登場する。

□「ドラゴンクエスト the DIVE -まだ⾒ぬ冒険の舞台へ-」公式サイト

ドラゴンクエスト VR RIDE

「ドラゴンクエスト VR RIDE」は、最新VRデバイス-Meta Quest3-とモーションシートを使⽤し、360度に広がる「ドラゴンクエスト」の世界を疾⾛するアトラクション。キラーパンサーに乗って駆け抜ける広⼤なフィールド、⽬の前で繰り広げられるモンスターとの遭遇、バトルなど、ここでしかできない⼤迫⼒の没⼊体験を楽しめる。

あなたの真実の姿を映し出す「ラーの鏡」

本コンテンツでは、フェイストラッキング技術を使⽤して顔の動きを計測。ラーの鏡を覗き込むと、自分の姿がモンスターとなって映し出される。そのモンスターにちなんだ内⾯も……？

開けたらそこには⼀体何が！？「ドキドキ宝箱」

「ドラクエ」でお馴染みの洞窟で宝箱を発見するあのドキドキ感を実際に体験可能。⼀体何が⼊っているのかは開けてからのお楽しみ。

ドラゴンクエスト 40周年記念どうぐや

本イベント会場内では「ドラゴンクエスト the DIVE」オリジナルグッズや、「ドラゴンクエスト」40周年記念グッズなどを多数取り揃えた「ドラゴンクエスト 40周年記念どうぐや」が開店。スライムやベビーパンサーたちのぬいぐるみ、キービジュアルを使用したアクリルブロックや、Tシャツ、スカジャンといったアパレル商品など、バラエティ豊かな商品が多数販売される。

「ドラゴンクエスト the DIVE」公式図録 3,980円

「ドラゴンクエスト the DIVE」スライムなりきりマスコットぬいぐるみ キラーパンサー 2,200円

「ドラゴンクエスト the DIVE」スライムなりきりマスコットぬいぐるみ モーモン 2,200円

「ドラゴンクエスト the DIVE」冒険の書 開閉ピンズ（全11種）＜DQI＞～＜DQXI＞ 各1,800円

「ドラゴンクエスト the DIVE」キービジュアルアクリルブロック 2,640円

「ドラゴンクエスト the DIVE」くさむらかくれんぼ Tシャツ 3,900円

「ドラゴンクエスト the DIVE」まもののむれがあらわれた！ ブラック Tシャツ 3,900円

「ドラゴンクエスト the DIVE」メタルモンスター バックプリント Tシャツ 4,500円

「ドラゴンクエスト the DIVE」モンスター 蓄光 Tシャツ 4,500円

「ドラゴンクエスト the DIVE」ミミック 開閉ポケット Tシャツ 5,280円

「ドラゴンクエスト the DIVE」ホミータオーロラ Tシャツ ビッグシルエット 5,830円

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