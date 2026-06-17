「見せちゃっていいの？？」Matt、上半身裸の姿にファン歓喜！ 「生きる芸術」「細〜いッ！白〜い！」
「見せちゃっていいの？？」Matt、上半身裸の姿にファン歓喜！ 「生きる芸術」「細〜いッ！白〜い！」
タレントのMattさんは6月16日、自身のInstagramを更新。上半身裸の姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】上半身裸のMatt
「腹筋割れてんのしらんかった」Mattさんは「肩ヒアル初挑戦」とつづり、2枚の写真を投稿。肩のシルエットを見せるために、上半身裸で撮影したセルフィーを載せています。「ハンガーのようなカクｯ!!とした角」のある肩だけでなく、ほっそりとしたシルエット全体が美しいです。
ファンからは「見せちゃっていいの？？」「1000%わたしより綺麗だわ」「生きる芸術」「彫刻みたい」「とてもキレイなシルエット」「細〜いッ！白〜い！」「腹筋割れてんのしらんかった」などの声が寄せられました。
榮倉奈々さんとのツーショットに「スタイルが異次元」の声5月24日の投稿では「奈々ちゃんのブランド @newnow_jp の伊勢丹ポップアップへ爆買いしに行ってきました」と報告し、俳優の榮倉奈々さんとのツーショットを公開したMattさん。全身ショットで2人の脚の長さが際立っています。ファンからは「スタイルが異次元」「スタイル抜群のお二人最強です」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
外部サイト