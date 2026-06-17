【viviON BLUEくじ あおぎり高校 今夜は寝かさNight☆彡】 販売期間：6月17日12時～7月15日17時 価格：一回770円

「viviON BLUEくじ あおぎり高校 今夜は寝かさNight☆彡」のキービジュアル。パジャマ姿の出来がよいうえ、「こういうの着てそう」というイメージにバッチリ合っている

本日6月17日12時より販売が開始される「viviON BLUEくじ」。本製品はviviON BLUEが新たに立ち上げたオリジナルのくじ商品で、その第一弾としてviviON擁するVTuberグループ・あおぎり高校のパジャマパーティーをテーマにした「viviON BLUEくじ あおぎり高校 今夜は寝かさNight☆彡」が発売される。

アイテムのラインナップはクッションやラバーマット、アクリルスタンドや缶バッジとなっており、セット販売では特典としてミニ色紙が用意されるほか、購入ごとに抽選が行なわれ、当選者にブロマイドがプレゼントされるというキャンペーンも併催される。

今回の見どころはなんといってもそのビジュアルの良さ。見た目の完成度が高いというのはひと目見てわかるところだが、「このメンバーはこういう格好してそう」という”解釈一致”感が強く、その出来の良さに惹かれてダメ元で取材を申し込んでみたところ、なんとすでにサンプルが上がっているということで早速実物を見せてもらってきた。

本稿では写真とともにアイテムをご紹介していく。

□viviON「viviON BLUEくじ あおぎり高校 今夜は寝かさNight☆彡」のページ

激カワビジュアル必見！グッズサンプルを撮り下ろし

「viviON BLUEくじ あおぎり高校 今夜は寝かさNight☆彡」では現在の所属メンバー13名全員に専用のビジュアルが用意され、A賞の「クッション」は全身、B賞の「ラバーマット」は「AOGIRI HIGH SCHOOL」の帯を中心に、バストアップのカットが全員分集合したものとなっている。C賞の「アクリルスタンド」はそれぞれメンバーの全身と小道具が描かれた全13種、缶バッジは顔部分を用いた同じく全13種類がラインナップされている。

ここで注目したいのはそのビジュアル。例えば音霊魂子さんと栗駒こまるさんは配信やライブ用のパジャマを所持しているが、今回はそれらとはまた違ったイメージのものが採用されており、特にこまるさんは胸元があらわになるさらに攻めた感じのデザインとなっているのがアツいポイントだ。

そのほかにも、例えば石狩あかりさんはスポーティな雰囲気があるキャミソール+ホットパンツ、山黒音玄さんはもこもこのザ・パジャマといった感じで、一部ファンの間では“萌ゐぶ”として親しまれている萌実さんと月赴ゐぶきさんは二人とも確かに長袖長ズボンを着用していそうな（勝手な）イメージもあり、ファンとして解釈一致な感が強い。中でも酒を片手に頬を赤らめる春雨麗女さんが異彩を放つが、こちらは平常運転。各メンバーの表情や髪型も見どころとなっている。

担当者によれば、ビジュアルについてはメンバーにも細かくヒアリングや監修等を依頼しつつ進めていったそうで、「これはイメージと違う」「もっとこうして欲しい」といったフィードバックを元に絵柄の調整を行なっていったという。例えば麗女さんは当初髪をピンでもっときっちり留めているデザインだったが、「私ならこう」という本人の意見を元に、ラフにトップでまとめるスタイルに変更が加わっているのだという。

グッズとしても、クッションは抱えやすく丁度良いサイズとなっているほか、ラバーマットはメンバーのずらりと並んだグループらしさを強く感じさせるものとなっている。アクリルスタンドは担当者も「最上位のA賞ももちろんのこと、特にアクスタは小物を含めてかなり気合を入れて作っている」というだけに、魂子さんのインスタントラーメンの山、こまるさんの足元に置かれた生誕祭由来のすごろくボード、蝶美さんの膝に潰されている例のアレ、エトラさんの膝の上にある”桃”のクッションなど、小ネタも満載である。缶バッジについても色が濃いめに乗った映える仕様で、大きめのサイズ感も相まって完成度が高い。

【A賞：クッション】

全員集合！といった雰囲気のクッション。厚みもしっかりとあり、抱えやすいサイズ感。裏面はシンプルに文字があしらわれたデザイン

【B賞：ラバーマット】

中央に帯、上下にメンバーのカットが配置されたラバーマット。比較的薄手で、取り回しが良さそう

【C賞：アクリルスタンド】

推しを単体で楽しめるアクリルスタンド。全身のカットに加えて、”元ネタあり”の小物が楽しめるグッズとなっている

音霊魂子さん

石狩あかりさん

山黒音玄さん

栗駒こまるさん

千代浦蝶美さん

我部りえるさん

エトラさん

春雨麗女さん

ぷわぷわぽぷらさん

萌実さん

月赴ゐぶきさん

うる虎がーるさん

八十科むじなさん

台座はメンバーカラーをベースにローマ字表記の名前がデザインされている

がーるさん（身長150cm）、魂子さん（154cm）、むじなさん（174cm）を並べてみると、もちろんポーズによる差もあるが体格差が際立つ。このあたりがきっちり反映されているのも嬉しいところ

【D賞：缶バッジ】

ビジュアルの顔部分を使用した缶バッジ。一般的に想像される缶バッジよりも大ぶりで表面は光沢あり、色がしっかりと乗って顔の良さが極めて映える満足度の高いアイテムとなっている

また、今回は「ダブルチャンス」で当たる「ブロマイド」と、11月より開始予定のゲオ店頭販売時に追加されるラスト賞「ブランケット」も見せてもらった。「ブロマイド」はアクスタ同様メンバーの全身を使用したもので、「ブランケット」はA賞のクッション同様集合ビジュアルとなっている。クッションではメンバーが2段の配置だったが、ブランケットは3段の配置となっており、また少し全体の雰囲気が違ったものになるのが面白い。

【ブロマイド】

全身絵が楽しめるブロマイド。「今夜は寝かさNight☆彡」ゆえに背景は夜で、メンバーカラーが映える

【ラスト賞：ブランケット】

比較的薄めのブランケットで、季節を問わず活躍しそう。クッションとは異なる配置となっているため、少し雰囲気が違うのが面白い

「viviON BLUEくじ あおぎり高校 今夜は寝かさNight☆彡」はメンバーの解像度の高さや、雰囲気のマッチ度合いからして、ファンから見ても非常にクオリティの高いアイテムが揃っていた。くじ商品ということもあり推しの1点狙いはなかなか難しいところもあるが、ラインナップとしてコンプリートボックスなども用意されているので、是非チャレンジしてみて欲しい。ちなみに、今回は諸事情により撮影が間に合わなかったが、10連、20連、あるいはコンプセットを購入することで、メンバーからのコメントが入った「ミニ色紙」などももらえる。20連には無料ガチャ1回分も付属するので、若干オトクに引けたりもする。

10連、20連、コンプセットの購入でもらえる特典の「ミニ色紙」。こちらはなんとメンバーからのコメント入り！

なお、今回「あおぎり高校」が選ばれたのは「viviONの自社IPの中でも特にユーザー認知も高く、より多くのお客様に楽しんでいただけると考えた」からだという。今後は「viviON BLUE」としても「viviON BLUEくじ」としても、「あおぎり高校」はもとよりviviONが関連するIP作品のグッズ化をどんどん進めていく予定だそうで、反応によっては「あおぎり高校」のvol.2なども期待できるとのこと。直近では姉妹校グループとなる「ゆうぎり高校」の設立発表も行なわれたばかりであり、今後のグッズ展開に強く期待したい。