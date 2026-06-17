１７日前引けの日経平均株価は前営業日比５２１円５８銭高の６万９９２６円０８銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は９億６１２６万株、売買代金概算は５兆２６２５億円。値上がり銘柄数は１２００、対して値下がり銘柄数は３１７、変わらずは４６銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は、前日の米国株市場での半導体株安を受けて朝方は軟調なスタートだったが、寄り後は一貫して買いが流入し次第高の展開に変わった。米国とイランの間で戦闘終結に向けた覚書に署名されたことで、原油先物価格が下落し、長期金利が低下するなか、株式市場はリスク選好の地合いとなっている。日経平均は再び７万円台を目前に捉えている。値上がり銘柄数も１２００に達し、プライム市場全体の７７％を占めている。業種別では機械や銀行が高く、３３業種中２４業種が上昇した。



個別ではキオクシアホールディングス<285A.T>が朝安から切り返し５連騰、レーザーテック<6920.T>の上げ足の強さが目立つ。太陽誘電<6976.T>、村田製作所<6981.T>が物色人気。イビデン<4062.T>も上昇した。みずほフィナンシャルグループ<8411.T>などメガバンクが買われ、ＩＨＩ<7013.T>も堅調。タムロン<7740.T>、三井ハイテック<6966.T>が急騰した。日本ケミコン<6997.T>、日本電波工業<6779.T>も大幅高。半面、ソフトバンクグループ<9984.T>が売りに押され、ＪＸ金属<5016.T>、三井金属<5706.T>は上昇一服。レゾナック・ホールディングス<4004.T>も冴えない。日本郵船<9101.T>など海運株が軟調。Ｌｉｎｋ－Ｕグループ<4446.T>が大きく値を下げ、Ｔ＆Ｄホールディングス<8795.T>も安い。



出所：MINKABU PRESS