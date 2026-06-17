外国人観光客の「爆買い＋α」で潤う韓国経済　史上初のカード消費額2兆ウォン超え、その要因は

韓国を訪問した外国人観光客が1か月間に使用した金額が、史上初めて2兆ウォン（日本円＝約2117億円）を超えた。

【注目】日本からは1500億円超!?「外国人医療観光」で潤う韓国経済

韓国観光公社が6月17日、「韓国観光データラボ」の外国人カード消費ビッグデータを分析した結果、5月時点で外国人観光客による韓国国内でのカード支出額が2兆1222億ウォン（約2247億2739万円）と集計された。

前年同月比で67.1％増加した数値で、2023年以降で最も高い成長率だ。特に、中国人観光客の消費額が前年同月と比べて3倍以上に増加した。

業種別に見ると、前年5月と比較してショッピング業（77.8％）、運輸業（70.6％）、医療・ウェルネス業（65.8％）、飲食・飲料業（64.9％）などの成長が著しかった。

観光公社は、訪韓客の消費トレンドが20〜30代を中心とした「ライフスタイル消費」と、中国人観光客が主導する「超高額ショッピング」という二つの軸に分かれたと分析した。

ソウル中区（チュング）の明洞（ミョンドン）では、ナイキのカスタマイズ衣類製作サービス「ナイキ・バイ・ユー」などが口コミで広がり、前年同月比で162.0％増加した。

ソウル城東区（ソンドング）の聖水洞（ソンスドン）では、人気アウトドアブランドを求める外国人が殺到し141.9％増えた。聖水洞と釜山（プサン）の海雲台（ヘウンデ）では、再生クリームなどの人気により薬局での消費が急増した。

ソウルの景福宮（写真＝時事ジャーナル）

また、中国人観光客が全体の消費拡大を牽引したことで、高級ブランド店が立ち並ぶソウル江南区（カンナムグ）の清潭洞（チョンダムドン）における時計・貴金属の売り上げは前年比135.0％、アクセサリーは197.7％増加した。

時計・貴金属業種における決済1件あたりの平均単価は1215万ウォン（約128万円）で、主な消費層は中国人観光客だった。

韓国観光公社のイ・ミスク観光データハブチーム長は、「外国人による観光消費が商圏、業種、国別に細分化されていることを示している。地方自治体や業界がこうした変化をいち早く捉え、先手を打って対応できるよう、データに基づくインサイトを提供していく」と述べた。

（記事提供＝時事ジャーナル）