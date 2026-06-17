【「ファイナルファンタジーXIV」ふるさと納税】 6月16日 提供開始

スクウェア・エニックスは、渋谷区のふるさと納税返礼品として「ファイナルファンタジーXIV」インゲームアイテムの提供を6月16日に開始した。

寄付額は17,000円で「幻想薬」5個セット、9,000円で「大柴犬」マウントなど。「ファイナルファンタジーXIV オンラインストア」で購入できるものもあるが、ふるさと納税の節税として役立てられる。

「FFXIV」は渋谷でのイベント開催などを通じて地域との関わりを深めているという。今後も渋谷を拠点とした取り組みのナカで、渋谷の特性を生かしながら様々な試みを行なっていくとしている。

幻想薬5個セット：17,000円

大柴犬マウント：9,000円

ダンスエモート4点セット：11,000円

カレッジスラックス・コスチュームセット：7,000円

カレッジスカート・コスチュームセット：7,000円

マジテック・コスチュームセット：7,000円

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