BSテレ東の新ドラマ、追加キャスト3人を発表 ゆいかれん＆藤林泰也W主演『ドライな同期の溺愛癖』
BSテレ東で7月8日、ドラマ『ドライな同期の溺愛癖』(毎週水曜 深0：00〜0：30）がスタートする。17日、追加キャスト3人が発表された。
【写真】奥手な2人がどんな展開に!?W主演のゆいかれん＆藤林泰也
2022年に電子コミックとして配信された碧依ぺき氏による同名作を実写ドラマ化した。相手の匂いで心が読めるが故に恋愛に対してどこか奥手の女子・花澤彩芽と、潔癖症で彩芽も心を読むことができない無表情でクールな同期・宮嶋翠の物語となっている。
ふとしたきっかけで宮嶋の心を読むと表のドライな一面とは裏腹、彩芽のことを妄想で愛でている変態だったことが判明。想いを知ってしまった恋愛奥手の彩芽と感情を全く表に出さないドライな宮嶋。それぞれ恋愛への不器用さを抱えた2人が一歩踏み出す模様を、2人を取り巻く人間模様とともに描く。彩芽を演じるのはゆいかれん、宮嶋は藤林泰也が演じる。
彩芽と宮嶋の後輩で、見た目も中身も“ザ・女子”。宮嶋に想いを寄せている姫宮加奈子役に、アイドルグループ・AKB48のエースとして活動しながらドラマ『ストロボ・エッジSeason1・2』（WOWOW）、『AKIBA LOST』（日本テレビ）、『福岡恋愛白書21 さよならウエディング』（KBC）に出演している小栗有以が決まった。
彩芽の学生時代の元カレで、恋愛奥手になるきっかけともなった橋本拓也役に、ドラマ『闇金ウシジマくん外伝 闇金サイハラさん』（TBS）、ミュージカル『刀剣乱舞』、舞台『二十五億秒トリップ』などに出演している京典和玖が決定。彩芽や宮嶋の上司で気弱だが面倒見がいい温水仁役にプロフェッショナル集団“こねこフィルム”の初期メンバーで、ドラマ『失踪人捜索班 消えた真実』（テレ東）や『誘拐の日』（テレビ朝日）に出演、人気ホラーゲーム『深夜放送』の実写ドラマ化（DMMショート）では主演を務めた半田周平が決まった。
公開されたメインビジュアルでは、接近する彩芽と宮嶋の背後には、宮嶋の心の声がずらーーーーーーり。彩芽を溺愛し妄想が止まらない宮嶋の心の声はおさまるところを知らないのか。ポップな色使いが読心女子と溺愛男子の胸キュンオフィスラブストーリーの幕開けを盛り上げる。
ドラマを彩るオープニング主題歌は、5人組アイドル・ドットビーピーエムが歌う「ポーカーフェイス」に決定した。ユーモア溢れる歌詞や、ニューレトロなサウンドで人気を集めるドットビーピーエムが思わず心も躍りだす軽快なテンポに乗せて本作のオープニングを盛り上げる。一度聴いただけで頭から離れなくなるサビの中毒性もポイントとなっている。
■小栗有以 コメント
オファーをいただき原作を読んだ時に、まさに少女漫画っぽい感じで面白くて少女漫画が好きだった学生の頃を思い出しました！笑 私が演じる姫宮がこの作品の中で少しでもスパイスのような存在になれていたらなと思います！！撮影の現場は本当に和やかでキャスト皆仲良く素敵な現場でした。皆で作り上げたからこその良さも作品の中でも伝わるといいなぁと思います！お楽しみに！
■京典和玖 コメント
人との距離が近いからこそ見えなくなるものや、言葉にできない感情。この作品には、そんな繊細な心の動きがたくさん描かれています。誰かを想う気持ちは、とてもシンプルでありながら、時に人を不器用にもさせるものなんだなって。橋本拓也として、優しさと、ときめきに満ちた世界を生きられたことを嬉しく思います。ぜひお楽しみください。
■半田周平 コメント
あの人の心の声を聞きたい＿それは恋のはじまりの予感＿?! 思いを寄せること。そして、思いやること。人と人との繋がりで本当に大切なものに出会える作品だと思います。今、恋をしている人も、恋をお休み中の人も、ぜひ登場人物たちに同期して恋愛のすてきさに溺れてください！！
■ドットビーピーエム コメント
今回、素敵な作品にオープニング主題歌として携われてとても嬉しく思います。「ポーカーフェイス」はタイトルのとおり、表面上はドライなのに、内側では誰よりも相手を想っている、そんな不器用で複雑な恋の駆け引きを表現した楽曲です。花澤・宮嶋の恋の行方とともに、ドラマも楽曲もぜひお楽しみください！
【写真】奥手な2人がどんな展開に!?W主演のゆいかれん＆藤林泰也
2022年に電子コミックとして配信された碧依ぺき氏による同名作を実写ドラマ化した。相手の匂いで心が読めるが故に恋愛に対してどこか奥手の女子・花澤彩芽と、潔癖症で彩芽も心を読むことができない無表情でクールな同期・宮嶋翠の物語となっている。
彩芽と宮嶋の後輩で、見た目も中身も“ザ・女子”。宮嶋に想いを寄せている姫宮加奈子役に、アイドルグループ・AKB48のエースとして活動しながらドラマ『ストロボ・エッジSeason1・2』（WOWOW）、『AKIBA LOST』（日本テレビ）、『福岡恋愛白書21 さよならウエディング』（KBC）に出演している小栗有以が決まった。
彩芽の学生時代の元カレで、恋愛奥手になるきっかけともなった橋本拓也役に、ドラマ『闇金ウシジマくん外伝 闇金サイハラさん』（TBS）、ミュージカル『刀剣乱舞』、舞台『二十五億秒トリップ』などに出演している京典和玖が決定。彩芽や宮嶋の上司で気弱だが面倒見がいい温水仁役にプロフェッショナル集団“こねこフィルム”の初期メンバーで、ドラマ『失踪人捜索班 消えた真実』（テレ東）や『誘拐の日』（テレビ朝日）に出演、人気ホラーゲーム『深夜放送』の実写ドラマ化（DMMショート）では主演を務めた半田周平が決まった。
公開されたメインビジュアルでは、接近する彩芽と宮嶋の背後には、宮嶋の心の声がずらーーーーーーり。彩芽を溺愛し妄想が止まらない宮嶋の心の声はおさまるところを知らないのか。ポップな色使いが読心女子と溺愛男子の胸キュンオフィスラブストーリーの幕開けを盛り上げる。
ドラマを彩るオープニング主題歌は、5人組アイドル・ドットビーピーエムが歌う「ポーカーフェイス」に決定した。ユーモア溢れる歌詞や、ニューレトロなサウンドで人気を集めるドットビーピーエムが思わず心も躍りだす軽快なテンポに乗せて本作のオープニングを盛り上げる。一度聴いただけで頭から離れなくなるサビの中毒性もポイントとなっている。
■小栗有以 コメント
オファーをいただき原作を読んだ時に、まさに少女漫画っぽい感じで面白くて少女漫画が好きだった学生の頃を思い出しました！笑 私が演じる姫宮がこの作品の中で少しでもスパイスのような存在になれていたらなと思います！！撮影の現場は本当に和やかでキャスト皆仲良く素敵な現場でした。皆で作り上げたからこその良さも作品の中でも伝わるといいなぁと思います！お楽しみに！
■京典和玖 コメント
人との距離が近いからこそ見えなくなるものや、言葉にできない感情。この作品には、そんな繊細な心の動きがたくさん描かれています。誰かを想う気持ちは、とてもシンプルでありながら、時に人を不器用にもさせるものなんだなって。橋本拓也として、優しさと、ときめきに満ちた世界を生きられたことを嬉しく思います。ぜひお楽しみください。
■半田周平 コメント
あの人の心の声を聞きたい＿それは恋のはじまりの予感＿?! 思いを寄せること。そして、思いやること。人と人との繋がりで本当に大切なものに出会える作品だと思います。今、恋をしている人も、恋をお休み中の人も、ぜひ登場人物たちに同期して恋愛のすてきさに溺れてください！！
■ドットビーピーエム コメント
今回、素敵な作品にオープニング主題歌として携われてとても嬉しく思います。「ポーカーフェイス」はタイトルのとおり、表面上はドライなのに、内側では誰よりも相手を想っている、そんな不器用で複雑な恋の駆け引きを表現した楽曲です。花澤・宮嶋の恋の行方とともに、ドラマも楽曲もぜひお楽しみください！