スターバックスから、食感や飲み心地の異なる3つのスタイルで楽しめる3種の”桃”ビバレッジが登場。

「ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ」や「チラックス ソーダ ピーチ」「クラフト ジューシー ピーチ ティー」がラインナップされます☆

スターバックス「ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ／チラックス ソーダ ピーチ／クラフト ジューシー ピーチ ティー」

販売期間：2026年6月24日（水）〜※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

販売店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

スターバックスから、”とろけるご褒美”、”シュワッと爽快”、”ごろっと満足”をテーマにした3種のビバレッジが登場。

1つ目は、とろける果肉にミルクをあわせ、なめらかで芳醇なピーチの風味とともに贅沢なひとときを楽しめる「ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ」です。

2つ目は、シュワッとはじけるソーダとジューシーなピーチ果肉により、リフレッシュ感のある「チラックス ソーダ ピーチ」

3つ目は、ごろっと入った満足感のある果肉とキレのあるブラックティーとして、すっきりと洗練された味わいを楽しめる「クラフト ジューシー ピーチ ティー」がラインナップされます☆

ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ

価格：持帰り 707円(税込)／店内利用 720円(税込)

サイズ：Tallサイズのみ

2015年の発売以来、夏の訪れを感じさせる定番フレーバーとして、多くの方々に親しまれてきたピーチテイストのフラペチーノ。

2026年は、とろけるピーチ果肉に、なめらかなピーチミルクが合わさり、軽やかな飲み心地を楽しめる「ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ」が登場します。

フラペチーノのボディには無脂肪乳を使用し、ミルキーでなめらかな質感でありながらも、重たくなりすぎないすっきりとした後味に仕上げられているのが特徴。

白桃ならではのフルーティーな香りとやさしい甘みが心地よく広がり、暑い季節にも楽しみやすい味わいです。

また、ひと口ごとにジューシーな甘みと果実感を引き立てる底に忍ばせたピーチ果肉がなめらかなピーチミルクと合わさることで、ピーチの風味が広がる軽やかな味わいに。

ミルキーなコクと軽さを両立した、2026年ならではのピーチ体験が楽しめます。

ホワイトモカフレーバーシロップやシトラス果肉を追加し、自分好みにカスタマイズするのもおすすめです。

チラックス ソーダ ピーチ

サイズ・価格：

持帰り：Tall 579円(税込)／Grande 624円(税込)／Venti 668円(税込)

店内利用：Tall 590円(税込)／Grande 635円(税込)／Venti 680円(税込)

2025年より展開され人気を博している“チラックス ソーダ”シリーズから、2026年もピーチフレーバーが登場。

気分を切り替えたいときに寄り添う一杯として、華やかな香りと心地よい炭酸で、Chill & Relaxなひとときを演出します。

「チラックス ソーダ ピーチ」は、みずみずしいピーチ果肉ソースとソーダに、スターバックスオリジナルのグリーンシトラスフレーバーシロップを合わせたビバレッジです。

“チラックス ソーダ”のために開発したグリーンシトラスの香りにシュワッと弾ける炭酸とジューシーなピーチの甘みと重ねることで、軽やかな飲み心地に仕上げられています。

リフレッシュ感がほしいときや、ひと息つきたい夏のシーンにもぴったり。

さわやかで晴れやかな、リラックスタイムを彩る一杯が楽しめます。

おすすめのカスタマイズはシトラス果肉で、追加することにより、さらに贅沢感のあるすっきりとした桃の味わいが堪能できます。

クラフト ジューシー ピーチ ティー

サイズ・価格：

・持帰り：Tall 618円(税込)／Grande 663円(税込)／Venti 707円(税込)

・店内利用：Tall 630円(税込)／Grande 675円(税込)／Venti 720円(税込)

2025年の発売以降、その果肉の贅沢感とすっきりとした味わいで人気の「クラフト ジューシー ピーチ ティー」が、2026年も登場。

ピーチシロップにキレのあるブラックティーを合わせたボディは、軽い飲み心地の中にやさしい甘みと華やかな香りをもたらし、底に満たしたごろごろとしたピーチの果肉と重ねることで、すっきりとしながらも満足感のある味わいに仕上げられています。

このビバレッジに入れたピーチの果肉は、今回発売される3種のビバレッジの中で最大量が入っており、ピーチそのものを味わうような贅沢な果実感が楽しめるのもポイント。

暑い季節にもすっとなじむ上質で満足感のある味わいが堪能できる一杯です。

モバイルオーダーなどスターバックス リワード会員を対象に先行販売

先行販売期間：2026年6月22日（月）〜 6月23日（火）

対象メニュー：クラフト ジューシー ピーチ ティー ※Tallサイズのみ

利用方法：以下のいずれかの方法で注文できます。

Mobile Order & Payで注文※Starbucks Rewards 会員のみ利用可能（ゲスト利用・App Clipは対象外）レジでスターバックス公式アプリ内の購入用二次元コードを提示

ロイヤルティプログラム「Starbucks Rewards（スターバックス リワード）」会員を対象に「クラフト ジューシー ピーチ ティー」を 発売日に先駆けて一足早く楽しめる先行販売を実施。

会員の方々が、ひと足先に「クラフト ジューシー ピーチ ティー」の果肉の贅沢感とすっきりとした味わいを楽しめる特別な機会です。

同時発売：白桃&アールグレイタルト

価格：持帰り 570円(税込)／店内利用 580円(税込)

毎年、夏の時期に人気を博す、桃が主役のケーキが2026年もラインナップ。

みずみずしい白桃は、大きめのカットと小さめのカットを隙間がないように重ねてトッピングしてあります。

どこを食べても白桃のジューシーな甘みを感じられ、まるで果実を頬張っているかのような満足感を楽しめるスイーツです。

ジューシーでやさしい甘さの白桃に、相性の良いアールグレイを使った香り豊かなムースをあわせることで、爽やかで奥行きのある味わいに。

果実の贅沢感と軽やかな口当たりの、夏のご褒美タイムにふさわしい一品です。

むしっとした暑さの中で、心地よい一杯を選びたくなるこの季節。

その日の気分やシーンに合わせて選べる一杯で、ひと口ごとにほどけていく心地よさが楽しめます。

スターバックスにて2026年6月24日より販売される「ピーチ & ピーチミルク フラペチーノ」「チラックス ソーダ ピーチ」「クラフト ジューシー ピーチ ティー」の紹介でした☆

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