巨人は１７日、ナショナルズ傘下２Ａに所属していた小笠原慎之介投手と契約合意に達したことを発表した。

小笠原は東海大相模から１５年度ドラフト１位で中日へ入団。９年間プレーしたのち、２４年のシーズン終了後にポスティングシステムを利用して２年契約でナショナルズへ移籍した。１年目の昨季は主に中継ぎで２３試合に登板し１勝１敗、防御率６・９８。今季はメジャーでの登板はなかった。

巨人は現在、エース・戸郷の復肩に加え、ドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）ら若手の活躍、田中将や則本らベテランも先発陣の柱となり、２年ぶりの覇権奪還に向けて前進している。実績や経験十分の左腕は、混戦のセ・リーグを勝ち抜くラストピースになりうる。

小笠原は日本で通算４６勝６５敗、防御率３・６２。契約は２０２７年までとみられる。中日や西武、ＤｅＮＡなどとの争奪戦を勝ち抜き、頼もしい左腕が橋上巨人に加わる。

◆小笠原 慎之介（おがさわら・しんのすけ）１９９７年１０月８日生まれ、神奈川県出身。２８歳。１８０センチ、９２キロ。左投げ左打ち。東海大相模３年夏の甲子園で優勝。１５年度ドラフト１位で中日入り。日本通算１６１試合、４６勝６５敗、防御率３・６２。ポスティング申請し２５年１月ナショナルズへ。同年メジャーで２３試合、１勝１敗、防御率６・９８。今季はメジャー登板なし。