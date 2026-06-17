【ラブクロム ポケモン 30周年モデル ピカチュウ セット】 6月17日 発売 価格：18,728円 【ラブクロム ポケモン 30周年モデル K24GPバングスコーム ゴールド <イーブイ>】 6月17日 発売 価格：14,446円

YC.Primarilyは、ヘアケアブランド「ラブクロム（LOVECHROME）」より「ポケモン30周年モデル」2種を本日6月17日に発売した。価格は「ピカチュウ セット」が18,728円、「K24GPバングスコーム ゴールド <イーブイ>」が14,446円。

「ポケモン」とのコラボ第2弾として発売される本商品はラブクロムのブランドを代表する「K24GPツキ ゴールド」と「K24GPバングスコーム ゴールド」に、それぞれピカチュウ、イーブイのデザインをあしらったもの。「ピカチュウ セット」はピカチュウの多彩な表情をあしらい、ピカチュウのほっぺを思わせる赤いアクセントボタンを取り入れた「ラブクロム K24GP ツキ ゴールド」が用意。さらに、巾着袋やバッグチャームポーチがセットになる。

「K24GPバングスコーム ゴールド <イーブイ>」は持ち手にイーブイをイメージしたブラウンカラーを採用したモデル。こちらもポーチが付属し、イーブイやロゴなどをデザインした機能性とデザイン性を兼ね備えるヘアコームとなる。

これらの商品はラブクロム直営店舗および公式オンラインストア、伊勢丹新宿店、阪急うめだ本店POPUP SHOPほか、一部店舗にて販売される。

ラブクロム ポケモン 30周年モデル ピカチュウ セット

発売日：6月17日

価格：18,728円

ヘアコーム(K24GPツキ ゴールド)

コーム付属ポーチ

バッグチャームポーチ、チャーム２種(ピカチュウ/ミラー)

巾着袋

ラブクロム ポケモン 30周年モデル K24GPバングスコーム ゴールド <イーブイ>

発売日：6月17日

価格：14,446円

ヘアコーム(K24GPバングスコーム ゴールド)

コーム付属ポーチ

販売店舗

ラブクロム 直営店舗

・LOVECHROME TOKYO HAIR & SCALP LAB OMOTESANDO

・LOVECHROME TOKYO HAIR & SCALP LAB 渋谷スクランブルスクエア店

・LOVECHROME TOKYO HAIR & SCALP LAB 渋谷ヒカリエShinQs店

ラブクロム 取扱店舗

・伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリー内 LOVECHROME

・阪急うめだ本店 3階 HANKYU BEAUTY内 LOVECHROME POPUP SHOP

・博多阪急 1階 LOVECHROME POPUP SHOP

・一部取扱店舗

ラブクロム 公式オンラインストア

□ラブクロム 公式オンラインストアのストアページ