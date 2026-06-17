NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本は、今年で30周年を迎えた「ポケモン」とのタイアップキャンペーンを7月1日より開催する。

本キャンペーンは、全国（東日本・中日本・西日本の3地区）の対象サービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）（234箇所）で、オリジナルスタンプラリー、オリジナルフォトパネルの設置、オリジナルグッズの販売等が行なわれる。

キャンペーンの目玉であるオリジナルスタンプラリーで集められる旅の仲間ポケモン、伝説・幻のポケモンは各SA・PAで全て異なるポケモンとなっている。

オリジナルグッズにはポケモンとNEXCOのオリジナルデザインが施されたアクリルスタンド、アクリルキーホルダーが登場。そのほか、対象のSA・PAにて、スマートフォン版「Pokemon HOME」で記念メダルが受け取れる施策なども用意される。

オリジナル スタンプラリー（全234箇所）

対象のSA・PAに設置されているポケモンスタンプを集めて応募すると、抽選でポケモン30周年とタイアップした様々なNEXCOオリジナルデザインが施された景品をゲットできる。

オリジナルフォトパネル（全54箇所）

【景品】 A賞：NEXCOオリジナル ポケモン30周年シール帳 1,000名 B賞：NEXCOオリジナル ポケモン30周年ゴールドメダル 1,000名 SP賞：NEXCOオリジナル ポケモン30周年旅のおでかけセット 250名

対象のSA・PAに各地区（東日本・中日本・西日本）でデザインが異なるオリジナルフォトパネルが設置される。

オリジナルグッズの販売（アクリルスタンド142箇所、アクリルキーホルダー170箇所）

対象のSA・PAにてキャンペーンを記念したポケモン30周年タイアップオリジナルグッズが販売される。

「Pokemon HOME」で記念メダルをプレゼント（全9箇所）

対象のSA・PAにて、スマートフォン版「Pokemon HOME」で記念メダルが受け取れる。各地区（東日本・中日本・西日本）によってデザインが異なり、メダルの中心には受け取るSA・PA名が入る。

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