【XREAL AURA】 2026年秋 発売予定 価格：未定

XREALは、空間コンピューティングデバイス「XREAL AURA」を2026年秋に発売する。価格は未定。

本製品は、GoogleとQualcommとの協業により開発された次世代XRグラス。91gの軽量な光学シースルーフレーム、1,920×1,200ドットのソニー製マイクロOLED、70度の広視野角を組み合わせ、現実空間に映像を重ね合わせる複合現実（MR）／拡張現実（AR）を実現している。

コンピューティングユニットには「Snapdragon Reality Elite」を搭載しており、GoogleのXRプラットフォーム「Android XR」とAIアシスタント「Gemini」を統合。発売初日からPlay Storeを通じて、数百万本のモバイル向けAndroidアプリを利用できる。

本日6月17日より2種類の予約プログラムを用意。商品の出荷順位を優先的に確保し、購入時に30,000円相当の特典コードとして利用できる「XREAL AURA 特典プログラム（15,000円）」、発売日の出荷を保証し、シリアルナンバー付きの限定版を入手できる「XREAL AURA 初回限定パス（45,000円）」がラインナップされている。

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