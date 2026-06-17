【めっちゃカメレオン】 6月10日 発売 価格：790円

LEMORION氏が制作するPC用かくれんぼゲーム「めっちゃカメレオン」の販売本数が300万本を達成したことが明らかになった。

本作は体に色を塗って隠れるかくれんぼゲームで、Steamにて6月10日に発売された。6月15日には売上が200万本に到達したことを明らかにしていたが、追加で100万本を売り上げ、本日6月17日に販売本数が300万本に到達したことを公表した。

加えてLEMORION氏はXにてSteamの同時接続数が20万人を記録したことも報告。また、1.3.0アップデートでは「増え鬼」と「ベーシック」にてゲーム終了後に全員の隠れ場所を確認できるようになったことや、ショットガンの発砲音を小さく変更したとしている。近日中には新たな公式マップが実装予定となっている。