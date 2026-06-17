【シープラ「クロノ・トリガー : ONE MARK COLLECTION」】 6月19日 再販予定 価格：1回500円

トーシンは、カプセルトイ専門店「＃C-pla（シープラ）」にて「クロノ・トリガー : ONE MARK COLLECTION」を6月19日より再販する。価格は1回500円。

「クロノ・トリガー : ONE MARK COLLECTION」は3月に発売されたスクウェア・エニックスのカプセルトイ。1995年発売のRPG「クロノ・トリガー」に登場するキャラクターたちをドット絵で再現しためじるしアクセサリーとなる。シープラでは全国の店舗にて再販を予定しており、再び本商品を手に入れるチャンスになっている。

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Illustration: (C) 1995 BIRD STUDIO / SHUEISHA Story and Screenplay: (C) 1995, 2008 ARMOR PROJECT / SQUARE ENIX

