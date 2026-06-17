カプセルトイ「クロノ・トリガー : ONE MARK COLLECTION」が全国のシープラにて6月19日に再販カエルやロボたちを再びゲットできるチャンス
【シープラ「クロノ・トリガー : ONE MARK COLLECTION」】 6月19日 再販予定 価格：1回500円
(C) 1995, 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
トーシンは、カプセルトイ専門店「＃C-pla（シープラ）」にて「クロノ・トリガー : ONE MARK COLLECTION」を6月19日より再販する。価格は1回500円。
「クロノ・トリガー : ONE MARK COLLECTION」は3月に発売されたスクウェア・エニックスのカプセルトイ。1995年発売のRPG「クロノ・トリガー」に登場するキャラクターたちをドット絵で再現しためじるしアクセサリーとなる。シープラでは全国の店舗にて再販を予定しており、再び本商品を手に入れるチャンスになっている。
【クロノ・トリガー : ONE MARK COLLECTION】- 【公式】㈱トーシン??シープラ (@toshinhokkaido) June 16, 2026
大好評につき??
6月19日(金)より全国の＃C-plaで再販開始?
不朽の名作「クロノ・トリガー」のキャラクターたちがめじるしになりました??
クロノ、マール、ルッカ、カエル、ロボ、エイラ、魔王といった主要キャラが2種類ずつラインナップ??… pic.twitter.com/no3jZX8LJL
(C) 1995, 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
Illustration: (C) 1995 BIRD STUDIO / SHUEISHA Story and Screenplay: (C) 1995, 2008 ARMOR PROJECT / SQUARE ENIX