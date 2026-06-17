「新劇場版☆ケロロ軍曹」ローソンキャンペーンが6月23日より開始対象商品購入で先着・数量限定クリアシートが貰える
ローソンは、6月23日より全国のローソン店舗（一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア 100・Ｌミニマートを除く）で「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」のキャンペーンを実施する。
本キャンペーンでは、対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナルクリアシートがもらえる企画や、オリジナルグッズの販売などが実施される。
店頭限定で販売されるオリジナルグッズには缶バッジやアクリルキーホルダーなどがラインナップ。また、@Loppi・HMV 限定グッズとして「なりきり！からあげクン ミニぬいキーホルダー」やダイカットクッションなどが順次発売される。
先着・数量限定でもらえる！オリジナルクリアシート（全5種・各店計20枚）
キャンペーン期間：6月23日7時～7月6日 ※または景品がなくなり次第終了
【ローソン一部店頭限定】数量限定！オリジナルグッズ
販売期間：6月23日～ 順次発売 ※商品がなくなり次第終了
ケロロ軍曹 トレーディング 缶バッジ(全5種) 価格：550円
ケロロ軍曹 トレーディング アクリルキーホルダー(全5種) 価格：825円
@Loppi・HMV 限定グッズ
受付期間：6月23日10時～7月21日23時59分
お渡し日：12月17日より開始
なりきり！からあげクン ミニぬいキーホルダー（全5種） 価格：各2,200円
ダイカットクッション（全5種） 価格：各2,970円
@Loppi限定グッズ付きムビチケコンビニ券
受付期間：3月30日10時～6月25日23時59分
お渡し日：10月9日より開始
ケロロ軍曹 立体ラバーマスコットチャーム付ムビチケコンビニ券 セット価格：一般ムビチケコンビニ券 1,600円＋ケロロ軍曹 立体ラバーマスコットチャーム 2,860円=4,460円
コピー機オリジナルランダムシール
販売期間：6月30日0時～8月1日23時59分
オリジナルシール（全6種） L判 価格：400円、2L判 価格：600円
一番くじ ケロロ軍曹 復活して速攻2弾であります！
販売期間：7月4日～ 順次発売 ※商品がなくなり次第終了
価格：1回730円
(C)吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会
(C)Lawson, Inc.
※画像は全てイメージです。
※商品名、デザイン、仕様、売価、発売日等は変更になる場合がございます。
※商品は後日再販売・再受注を行う可能性がございます。（コピー機商品は除く）
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