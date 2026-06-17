「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」プライムビデオで7月7日から配信
【攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL】 7月7日23時30分 配信開始予定
Amazon Prime Videoにて、テレビアニメ「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」が7月7日23時30分から配信される。
地上波の放送直後の配信としており、リアルタイム視聴の熱気をそのままに見直したり、細かな箇所の確認をし直して楽しめそうだ。
「攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL」は7月7日23時からカンテレ、フジテレビ系にて放送予定のテレビアニメ。サイエンスSARUが制作を手掛ける「攻殻機動隊」シリーズ最新作となっている。
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『#攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』
見放題《最速》配信決定
7月7日(火) 23時30分#プライムビデオ は地上波放送直後に配信 pic.twitter.com/KTPmpJM1uY
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