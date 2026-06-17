BTS（防弾少年団）メンバーのJIN（ジン）の兄が番組に登場し、オンライン上で大きな話題を呼んでいる。

16日にYouTubeチャンネル「チョン・ジュナハハ」で公開された加平（カピョン）旅行動画では、チョン・ジュナが企画した「ジュナツアー シーズン5」の豪華なラインナップがベールを脱いだ。この日の旅行には、チョンギゴ、シム・ウンジン、イ・ヒジン、J−BLACKら各分野のスターたちが総出演し、注目を集めた。

特にこの日の出演者の中で視線を集めたのは、JINの兄であるキム・ソクジュンさんだった。チョン・ジュナが「弟がBTSのJIN」と紹介すると、キムさんは照れ笑いをのぞかせた。

現在、日本料理店を経営していることで知られるキムさんは、過去にもウェブバラエティー番組にサプライズ出演し、その容姿がファンの間で話題になったことがある。2020年に行われたキムさんの結婚式では、弟のJINが自ら司会を務め、特別な兄弟愛を見せて大きな話題となった。

動画公開後、ファンからは「笑った顔がJINにそっくりだ」といった爆発的な反応が相次いでいる。