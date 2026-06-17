「AIに任せれば何でもしてくれる」は幻想――Zoho Japanが考える人とAIの役割分担 「AIに任せれば何でもしてくれる」は幻想――Zoho Japanが考える人とAIの役割分担

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企業向けDXプラットフォーム「Zoho One」を展開するZoho Japanは、2026年に日本での事業展開から25周年を迎えた。企業のITインフラやデジタルマーケティング、そしてDXの推進をサポートし続けて四半世紀、Zoho Japanは自社の中核製品「Zoho One」を「ビジネスのオペレーティングシステム」と位置づけ、マーケティング、CRMをはじめ様々な機能を統合的に提供している。



AIの利活用が企業にとって欠かせないものと言われている現在、先端技術はどのように企業活動にインストールされ、そして業務効率化や生産性向上が生み出されるべきなのか。Zoho Japanが考える、業務アプリケーションにおけるAIのあるべき姿と併せて、ゾーホージャパン 代表取締役のマニカンダン・タンガラジ氏と、取締役副社長の大山一弘氏に話を聞いた。



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