「今後の共演も期待したい」と思う嵐のメンバーランキング！ 2位「櫻井翔＆相葉雅紀」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、嵐に関するアンケートを実施しました。その中から、今後の共演も期待したいと思う嵐のメンバーランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
それぞれが多くのレギュラー番組や特番でMCを務めるなど、現在のテレビ界を牽引しているお二人。お互いの番組にゲスト出演した際に見せる、プライベート感あふれる仲睦まじいやり取りや、大人になった今だからこそ生み出せる息の合ったコンビネーションが人気です。
▼回答者コメント
「バラエティ番組で見た二人の掛け合いが面白かったから」（20代女性／東京都）
「二人が並んでいるだけでテレビの画面が明るくなるし、安心感があるから」（30代女性／石川県）
「お互いどちらもお互いに気を遣わずに一緒にいられる組み合わせだと思うから」（50代女性／兵庫県）
少年時代から苦楽を共にしてきた歴史があり、ジュニア時代からお互いの実家を行き来するなど家族のような絆を持つ“にのあい”。テレビ番組で二人が揃った際に見せる遠慮のない突っ込み合いや、どこか少年時代に戻ったかのような無邪気な笑顔をまた見たいと願う声が多数寄せられました。
▼回答者コメント
「二人ともかっこよいし、トークもうまいので共演しているところをみたい」（30代女性／滋賀県）
「よくバラエティに出ている2人なので今後も共演をみたいです」（20代男性／東京都）
「ドラマや映画でのダブル主演、待ってます！」（40代男性／埼玉県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：櫻井翔＆相葉雅紀／68票
それぞれが多くのレギュラー番組や特番でMCを務めるなど、現在のテレビ界を牽引しているお二人。お互いの番組にゲスト出演した際に見せる、プライベート感あふれる仲睦まじいやり取りや、大人になった今だからこそ生み出せる息の合ったコンビネーションが人気です。
「バラエティ番組で見た二人の掛け合いが面白かったから」（20代女性／東京都）
「二人が並んでいるだけでテレビの画面が明るくなるし、安心感があるから」（30代女性／石川県）
「お互いどちらもお互いに気を遣わずに一緒にいられる組み合わせだと思うから」（50代女性／兵庫県）
1位：相葉雅紀＆二宮和也／70票
少年時代から苦楽を共にしてきた歴史があり、ジュニア時代からお互いの実家を行き来するなど家族のような絆を持つ“にのあい”。テレビ番組で二人が揃った際に見せる遠慮のない突っ込み合いや、どこか少年時代に戻ったかのような無邪気な笑顔をまた見たいと願う声が多数寄せられました。
▼回答者コメント
「二人ともかっこよいし、トークもうまいので共演しているところをみたい」（30代女性／滋賀県）
「よくバラエティに出ている2人なので今後も共演をみたいです」（20代男性／東京都）
「ドラマや映画でのダブル主演、待ってます！」（40代男性／埼玉県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)