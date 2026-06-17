日本勢5人が出場する「全米オープン」組み合わせ 松山英樹、久常涼は深夜ティオフ
＜全米オープン 事前情報◇16日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞海外メジャーの今季第3戦「全米オープン」が、現地時間18日（木）から行われる。開幕に先立ち、第1ラウンドの組み合わせが発表された。
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世界一のゴルファーを決める過酷な戦いに、日本勢は5人が出場する。大会14回目の出場となる松山英樹は、日本時間19日（金）午前2時47分にジャスティン・トーマス、ザンダー・シャウフェレ（ともに米国）と同組でティオフする。大会初出場となる米ツアー3年目の久常涼は、同2時25分にコリー・コナーズ（カナダ）、ライアン・フォックス（ニュージーランド）とともに1番からスタートする。日本最終予選会から本戦への出場権を得たのは大岩龍一、大西魁斗、佐藤大平の3人。大岩は日本時間18日（木）の午後9時36分に10番から、大西は同9時47分に10番から、佐藤は日本19日の午前3時20分に1番からコースに出ていく。いずれも初出場となる。昨年覇者のJ.J.スポーンは、世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー、メイソン・ハウエル（いずれも米国）と。2011年覇者で世界ランク2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）は、トミー・フリートウッド（イングランド）、ルドビグ・オーバーグ（スウェーデン）の組み合わせとなった。LIVゴルフのジョン・ラーム（スペイン）は、2013年大会覇者のジャスティン・ローズ（イングランド）、ジョーダン・スピース（米国）と。LIVゴルフを離脱した、16年と17年覇者のブルックス・ケプカは、キャメロン・ヤング、クリストファー・ゴッタラップ（いずれも米国）とのグルーピングとなった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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