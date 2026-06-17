日本勢12人が出場する「全米女子プロ」前哨戦の組み合わせ 渋野日向子は第1組目、2試合ぶりの山下美夢有は深夜ティオフ
＜マイヤーLPGAクラシック 事前情報◇16日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72 ＞ 米国女子は、次週にメジャー第3戦「KPMG女子プロ選手権」を控え、前哨戦ともいえる今大会は現地時間18日（木）に始まる。開幕に先立ち、第1ラウンドの組み合わせが発表された。
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日本勢は12人が出場する。その先陣を切るのは、日本時間18日（木）の午後8時15分に1番からティオフを迎える渋野日向子だ。その後、同8時26分に10番から櫻井心那、同8時59分に1番から原英莉花、同8時48分に10番から岩井明愛、同9時21分に1番から吉田優利、同10時16分に1番から西村優菜がコースに出ていく。日本時間19日（金）に日をまたぎ、午前1時59分に1番から岩井千怜、同2時10分に10番から竹田麗央が勝みなみと同組、同2時21分に1番から山下美夢有、同2時43分に1番から笹生優花、同3時16分に馬場咲希がスタート。竹田、山下、笹生はいずれも前週をスキップしており、2試合ぶりの出場となる。なお、古江彩佳は欠場となった。 今大会終了時点のポイントランキング上位者には、「KPMG全米女子プロ選手権」と「アムンディ・エビアン選手権」の出場資格が与えられる。次戦の全米女子プロには、日本勢15人がエントリーされている。現在ポイントランク157位の櫻井はリザーブ11番手につけており、今大会は大事な一戦となる。 今大会の賞金総額は325万ドル（約5億2000万円）。優勝者には48万7500ドル（約7800万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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