佐々木蔵之介主演『ALIUS』全キャスト解禁 “別の存在”の恐怖描くクライムサスペンス
■思惑が複雑に交差し、人類の常識を揺るがす未知の領域へと踏み込んでいく…
俳優の佐々木蔵之介が主演を務めるWOWOWの連続ドラマ『ALIUS-特定事象捜査ファイル-』が、7月19日午後10時から放送・配信される。本作のオールキャストとキービジュアル、本予告が一挙解禁され、物語の全貌が明らかになった。
【予告映像】佐々木蔵之介主演『ALIUS』全キャスト解禁 “別の存在”の恐怖描くクライムサスペンス
本作は、科学では説明不能な連続殺人事件に挑むクライムサスペンス。喉に4本のナイフが刺さるという猟奇的事件と、現場に残された「They control Homo sapiens」という謎のメッセージを起点に、人類の常識を揺るがす未知の存在「ALIUS」に迫る。刑事ドラマの枠を超え、現代社会の脆さや人間の根源に切り込む意欲作となる。
主演の佐々木に加え、中川大志、恒松祐里、坂井真紀らに続き、長谷川初範、猪塚健太、池田良、松浦祐也、大河内浩、山中崇の出演も発表。医療、AI、政治といった社会の深層に関わる人物たちが登場し、事件は単なる猟奇犯罪にとどまらず、複雑な思惑が絡み合う群像劇へと発展する。誰が“標的”で誰が“容疑者”なのか判別できない緊張感が物語を加速させる。
公開されたキービジュアルは、荒廃した風景とデジタルノイズのような歪みの中に立つ登場人物たちを描写。「容疑者は、人類とは“別の”何か――」というコピーが示す通り、日常が未知の領域へ侵食されていく不穏な世界観を強く印象づける。
本予告では、地下駐車場での異様な事件から始まり、登場人物たちの思惑が交錯する中で「ALIUS」という存在が浮かび上がる様子が描かれる。物語はやがて人類の常識を超えた領域へと踏み込み、恐怖と知性が交錯する展開を予感させる内容となっている。
■ストーリー
警視庁捜査一課の佐野省吾（佐々木蔵之介）は、犯人捜査のためなら手段を選ばない孤高の刑事。3年前に突然去った元妻・薫（坂井真紀）の存在が、彼の心に深い傷を残していた。ある日、都内の地下駐車場で、喉に4本のナイフが刺さった脳神経外科医の死体が発見される。被害者の行動には不審な点も多く、佐野はバディの羽住杏奈（恒松祐里）、科警研から出向中の神崎透流（中川大志）とともに捜査に乗り出す。しかし第二の犠牲者が出たことで事態は急転。現場に残された不可解な痕跡は、科学の常識では説明がつかない領域に侵食しているようにも見えてくる。やがて浮かび上がるのは、“ALIUS”と呼ばれる得体の知れない存在だった。そこに隠された意図とは何か。犯人の動機は？常識を疑い、恐怖と知性が交錯する先に、驚愕の結末が待ち受ける。
俳優の佐々木蔵之介が主演を務めるWOWOWの連続ドラマ『ALIUS-特定事象捜査ファイル-』が、7月19日午後10時から放送・配信される。本作のオールキャストとキービジュアル、本予告が一挙解禁され、物語の全貌が明らかになった。
【予告映像】佐々木蔵之介主演『ALIUS』全キャスト解禁 “別の存在”の恐怖描くクライムサスペンス
本作は、科学では説明不能な連続殺人事件に挑むクライムサスペンス。喉に4本のナイフが刺さるという猟奇的事件と、現場に残された「They control Homo sapiens」という謎のメッセージを起点に、人類の常識を揺るがす未知の存在「ALIUS」に迫る。刑事ドラマの枠を超え、現代社会の脆さや人間の根源に切り込む意欲作となる。
公開されたキービジュアルは、荒廃した風景とデジタルノイズのような歪みの中に立つ登場人物たちを描写。「容疑者は、人類とは“別の”何か――」というコピーが示す通り、日常が未知の領域へ侵食されていく不穏な世界観を強く印象づける。
本予告では、地下駐車場での異様な事件から始まり、登場人物たちの思惑が交錯する中で「ALIUS」という存在が浮かび上がる様子が描かれる。物語はやがて人類の常識を超えた領域へと踏み込み、恐怖と知性が交錯する展開を予感させる内容となっている。
■ストーリー
警視庁捜査一課の佐野省吾（佐々木蔵之介）は、犯人捜査のためなら手段を選ばない孤高の刑事。3年前に突然去った元妻・薫（坂井真紀）の存在が、彼の心に深い傷を残していた。ある日、都内の地下駐車場で、喉に4本のナイフが刺さった脳神経外科医の死体が発見される。被害者の行動には不審な点も多く、佐野はバディの羽住杏奈（恒松祐里）、科警研から出向中の神崎透流（中川大志）とともに捜査に乗り出す。しかし第二の犠牲者が出たことで事態は急転。現場に残された不可解な痕跡は、科学の常識では説明がつかない領域に侵食しているようにも見えてくる。やがて浮かび上がるのは、“ALIUS”と呼ばれる得体の知れない存在だった。そこに隠された意図とは何か。犯人の動機は？常識を疑い、恐怖と知性が交錯する先に、驚愕の結末が待ち受ける。