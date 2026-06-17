装備もデザインも違う！ エントリーモデルと最上級モデルを比較

トヨタは2026年5月12日、「カローラツーリング」の一部改良を実施するとともに、カローラシリーズ誕生60周年を記念した特別仕様車「ACTIVE SPORT（アクティブスポーツ）」のアップグレードを発表しました。

カローラツーリングは、トヨタのステーションワゴン型乗用車として2019年に登場したモデルです。

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カローラシリーズとしては通算12代目にあたり、「カローラアクシオ」および「カローラフィールダー」のフルモデルチェンジ版としてラインナップされました。

さらに、モデルチェンジ後も併売を続けていた3代目カローラフィールダーが2025年に生産が終了したことで、日本国内におけるカローラシリーズのステーションワゴンは、カローラツーリングへと一本化されています。

グレード構成は、「X」「G」「W×B（ダブルバイビー）」、そして特別仕様車「ACTIVE SPORT」の大きく4種類が設定されており、なかでも最も安価なエントリーモデルが「X（2WD）」、最も高価な最上級モデルが「特別仕様車 ACTIVE SPORT（E-Four）」となります。

ボディサイズは各グレード共通であり、全長4495mm×全幅1745mm×全高1460mm、ホイールベース2640mmです。

エクステリアでは、X（2WD）は3灯式LEDヘッドランプやブラック基調のフロントグリルを採用。

親しみやすさと伸びやかさを兼ね備えた、ダイナミックなデザインが特徴です。また、メーカーオプションとしてシルバーメタリック塗装のルーフレールも選択可能です。

一方、ACTIVE SPORT（E-Four）は、専用デザインのフロントバンパーや、ブラック塗装センターオーナメント付き17インチアルミホイールなどを装備。60周年記念モデルらしい特別感とスポーティさを演出しています。

加えて、フロントフェンダーやインストルメントパネルに60周年記念ロゴを配置しているのも特徴です。

ボディカラーは、X（2WD）がモノトーン4色展開であるのに対し、ACTIVE SPORT（E-Four）は専用ツートンカラーを含む3色を設定しています。

インテリアは、見晴らしの良さとゆとりある空間設計によって、開放感のある仕上がりとなっています。

シートは、X（2WD）ではブラックファブリック仕様のベーシックなノーマルシートを採用。

一方、ACTIVE SPORT（E-Four）では、ブラック×ダークグレーの合成皮革に除電機能付表皮を組み合わせた上質なシートが装備されています。さらに、専用装備としてアルミペダルも採用されているのも特徴です。

安全装備については、X（2WD）とACTIVE SPORT（E-Four）の両モデルに、レーントレーシングアシストや発進遅れ検知機能などを含む予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense」を標準装備しています。

さらに、ACTIVE SPORT（E-Four）では、X（2WD）では設定のないドライブレコーダーに加え、X（2WD）ではメーカーオプション扱いとなるパーキングサポートブレーキ（後方接近車両）も標準装備されています。

パワートレインは、両モデルともに1.8リッターハイブリッドシステムを採用し、「2ZR-FXE」型エンジンを搭載。優れた燃費性能と走行性能を両立。また、容量4.08Ahのリチウムイオンバッテリーを採用しています。

駆動方式は、X（2WD）がFF（前輪駆動）、ACTIVE SPORT（E-Four）がE-Four（電気式4WD）です。

WLTCモード燃費（国土交通省審査値）は、X（2WD）が28.4km／L、ACTIVE SPORT（E-Four）」が24.9km／Lとなっています。

なお価格（消費税込み）は、X（2WD）が244万7500円、ACTIVE SPORT（E-Four）が349万6900円で、その差額は104万9400円です。

ベーシックで親しみやすいデザインを求めるならX（2WD）、シリーズ誕生60周年ならではの特別感や充実装備を重視するなら ACTIVE SPORT（E-Four）が魅力的な選択肢といえそうです。