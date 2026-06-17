「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（１６日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

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〈栗東〉１３日に阪神新馬戦で３馬身差の完勝を収めたロンドンガーズ（牡、前川）は函館２歳Ｓ（７月１９日・函館、芝１２００メートル）を視野に。半兄に今年の門司Ｓを制したコトホドサヨウニがいるワイドアイリー（牝、父ビッグアーサー、藤野）は６月２８日の小倉５Ｒ（芝１２００メートル）でデビューする。

〈美浦〉６日の東京新馬戦で３着だったクシェドゥソレイユ（牝、田村）は夏は休養にあてて秋での復帰を目指す。「（横山）武史からもいい馬と言ってもらいましたし、成長を促します」と寺河助手。母に米国芝９ＦＧ１覇者のハーエミネンシーを持つヴァルフォース（牝、父ロードカナロア、加藤征）は夏の新潟でデビュー予定。「すごく動く馬で、結構切れますよ」と加藤征師。

〈函館〉２０日の函館５Ｒ（芝１２００メートル）に出走予定のファサ（牝、栗東・井上）。父ショウケーシングの産駒は海外で１２００から１６００メートルの距離を中心にＧ１馬を輩出。母ヴューファンタスティクはフランスの重賞ウイナーだ。佐々木助手は「馬体にはまだ幼さがあるけどスピードはある。気性的には新馬向きと思っています」と感触を伝えた。