【経済指標】

【米国】

＊住宅着工件数（5月）21:30

結果 117.7万件

予想 143.0万件 前回 139.2万件（146.5万件から修正）



＊建設許可件数（5月）21:30

結果 141.3万件

予想 141.8万件 前回 142.3万件



＊輸入物価指数（5月）21:30

結果 1.9％

予想 1.0％ 前回 2.0％（1.9％から修正）（前月比）



【発言・ニュース】

＊米２０年債入札結果

最高落札利回り 4.927％（WI：4.937％）

応札倍率 2.75倍（前回：2.55倍）



＊アイルランド中銀総裁

・和平合意によってユーロ圏のインフレ見通しが急速に変化するとの見方をけん制。

・紛争の終結が必ずしもショックの即時解消を意味するわけではない。

・サプライチェーンがどれだけ早く正常化し、エネルギー価格がどのような速度で調整されるかはまだ分からない。

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