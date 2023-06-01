きょうのユーロドルは１．１６ドル付近での振幅が続いている。米国とイランが暫定合意に達したことを受けて前日にやや持ち直したものの、買い戻しは活発化していない。



アナリストは「今回の合意の持続性に対する新たな懸念が浮上した場合や、ホルムズ海峡の再開が遅れた場合、あるいは米国とユーロ圏の経済指標の格差がさらに拡大した場合には、ユーロドルは１．１５ドル割れの水準を再び試す可能性がある」と指摘している。



また、明日のＦＯＭＣの結果発表にも注目。アナリストによると、ＦＲＢの決定は世界的な投資家心理に波及効果を及ぼすため、為替市場への影響はＥＣＢ理事会よりも、ユーロドルへの影響が大きくなる傾向があると述べている。



EUR/USD 1.1607 EUR/JPY 186.21 EUR/GBP 0.8646



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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