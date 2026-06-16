ハノーファーが買取オプションを行使!! 横田大祐を完全移籍で獲得
ハノーファー(ドイツ2部)は16日、ゲント(ベルギー1部)から期限付き移籍加入しているMF横田大祐(26)について、買取オプションを行使して完全移籍で獲得することを発表した。2029年6月30日までの契約としている。
横田は2024年1月にゲントに加入し、同年8月にドイツ2部のカイザースラウテルンへ期限付き移籍。今季はハノーファーへ期限付き移籍すると30試合5得点4アシストを記録した。
ラルフ・ベッカースポーツダイレクターは「素晴らしい1年目を過ごし、チームにとって重要なゴールを決めてくれた。我々は早い段階から買取オプションを行使して完全移籍で獲得したいと考えていた。これほど高いクオリティを持つ選手を獲得できたことを嬉しく思う」と喜びを示している。
横田は2024年1月にゲントに加入し、同年8月にドイツ2部のカイザースラウテルンへ期限付き移籍。今季はハノーファーへ期限付き移籍すると30試合5得点4アシストを記録した。
ラルフ・ベッカースポーツダイレクターは「素晴らしい1年目を過ごし、チームにとって重要なゴールを決めてくれた。我々は早い段階から買取オプションを行使して完全移籍で獲得したいと考えていた。これほど高いクオリティを持つ選手を獲得できたことを嬉しく思う」と喜びを示している。