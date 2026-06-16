歌手・森高千里（57）の“絶対領域”がのぞく最新ショットに、反響が寄せられている。

【映像】「若返りすぎ」森高千里の絶対領域のぞく最新ショット（複数カット）

1987年にメジャーデビューし、「私がオバさんになっても」「気分爽快」など数々のヒット曲を世に送り出してきた森高。1999年に俳優の江口洋介と結婚、その後は子育てのために仕事をセーブしていたが、2012年、デビュー25周年をきっかけに本格的に歌手活動を再開。全国でライブも開催し、精力的な活動を続けている。

Instagramではライブ中の写真や舞台裏のオフショット、ライブ先で観光を楽しむプライベートの姿など活動の様子をたびたび発信。

絶対領域のぞく最新ショットに衝撃

6月14日には、およそ半年ぶりに開催したツアーの初日が無事に終了したことを報告し、「皆さんのワクワクやドキドキがこちらにも伝わってきて、ツアー初日で緊張しましたが、楽しくパフォーマンスすることができました！」とコメント。絶対領域が際立つ黒のミニスカート姿や、舞台裏での自然体なオフショットを披露した。

この投稿には、「黒の衣装セクシーでカッコイイです」「森高さんステキ 若返りすぎです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）