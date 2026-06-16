サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会グループF第1戦の日本対オランダの試合後、日本のサポーターがスタンドのごみを拾ったことについて、香港メディアの香港01はその背景を解説した。

記事は、「日本のサポーターが試合後にごみ拾いをする伝統を継続、なぜそのような行動をするのか？」と小見出しを打ち、「日本対オランダの試合後、日本のサポーターは再び世界のメディアの注目を集めた。各国メディアが公開した試合後の映像には、多くの日本のサポーターがすぐには帰らず、スタンドに散らばった弁当の容器や飲料カップなどのごみを自発的に片付けてから会場を後にする様子が映っていた」と説明した。

また、「FIFAもインスタグラムの公式アカウントに動画を投稿しており、青い手袋を着けてごみを拾う日本人サポーターや、飲料ボトルでいっぱいになったごみ袋が映し出された」とし、「競技場には清掃スタッフがいるにもかかわらず、なぜわざわざそのようなことをするのか」と疑問を提起し、動画に登場した日本のサポーターが「選手やサポーター、スタジアム、そしてピッチ上で行われるすべてのことに対する敬意」と語ったことを紹介した。

記事は、「この優れた伝統の始まりは1998年のフランスW杯までさかのぼる。その後、2018年のロシアW杯、22年のカタールW杯でも、日本のサポーターは変わらずにスタジアムのごみを拾い、清潔さを保ち続けてきた」としたほか、「W杯以外でも、日本代表が出場していない試合を観戦した日本のサポーターが座席周辺を自主的に片付け、会場を元の状態に戻してから立ち去ることがある」と伝えた。

そして、「日本には『立つ鳥跡を濁さず』という有名なことわざがある。去る際にはその場所をきれいにし、後に使う人へ迷惑をかけてはならないという意味だ」と解説。「日本人はこれを幼い頃から身につけるべき基本的な礼儀と考えており、その精神を誇りにして日常生活の中で実践している。そして、それは4年に1度のW杯で毎回世界中から称賛される心温まる光景にもなっている」と結んだ。（翻訳・編集/北田）