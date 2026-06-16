G-SHOCK新作は“コックピット”仕様。「GWR-B3000」が18年ぶり進化のムーブメント搭載

ミルスペック級の本格ギアや“プロ仕様”と呼ばれるハイスペックなアイテムは、日常使いではオーバースペックに感じることもあります。しかし、アウトドアのような過酷な環境下でハードに使う場面では、そのタフさが大きな安心感につながります。さらに、実際にプロの現場で使われる機能には、男心をくすぐるロマンも。

G-SHOCKの“MASTER OF Gシリーズ”は、まさにそんな本物志向の代表格。その中でも航空コンセプトの「GRAVITYMASTER（グラビティマスター）」は、パイロットがミッションを遂行するために必要な視認性、機能性、耐久性を徹底追求したモデルです。

今回、そのGRAVITYMASTERが大幅に進化。音速を超えるジェット機“スーパーソニック”を開発コンセプトに、18年ぶりに刷新されたムーブメントと、トポロジー（位相幾何学）を応用した先進外装を纏った「GWR-B3000」（11万円〜）が登場します。発売は7月10日です。

まず注目したいのは、絶対精度への挑戦と信頼性、実用性の向上を目指して、飛躍的に進化した、自動時刻修正機能付きソーラーアナログムーブメント“TOUGH MVT. 2（タフムーブメント2）”です。

この新ムーブメントには、先進のデジタル技術を用いたふたつの検知機能を搭載。Bluetooth搭載電波ソーラームーブメントと組み合わせることで、パイロットウオッチとしての耐久性と時刻精度を追求しています。

「GWR-B3000-1A」

衝撃検知付き針位置自動補正機能は、針がズレるほどの強い衝撃を受けた際に瞬時に検知し自動で針位置を補正。一方、磁場検知機能では強い磁場を感知すると針の動きを一時停止し、基準位置からのズレを防止してくれます。磁場がなくなると自動で復帰。

どちらの機能も衝撃に耐えるだけでなく、衝撃や磁場の影響を受けた後に自律的に復旧する新しいアプローチを採用しており、まさに1秒単位での時刻精度が求められるプロフェッショナルのための進化といえます。

また、GRAVITYMASTERが誇る“トリプルGレジスト”（衝撃力・遠心重力・振動）を新たな外装設計で再構築しつつ、薄型化も実現。そのためにAIによるトポロジー解析が活用され、樹脂パーツと金属パーツの間に空間を設けて衝撃を吸収する“デュアル中空構造”を採用することで、耐衝撃性と腕なじみの良さを両立しています。

視認性の面では、独自の精密加工技術による新開発マットダイアルを採用し、文字板に微細な凹凸を設けることで光の反射を抑制。直射日光下でもしっかりと時刻を読み取れるようになっています。さらに、アクロバティックな操縦時でも瞬時に上下を判断できるよう12時位置を強調し、蓄光量を増やすことで夜間の視認性も向上。どんな環境でも確実に情報を把握できるよう配慮された設計です。

▲「GWR-B3000A-2A」

バンドにはしなやかで肌触りがよく、耐久性にもすぐれたソフトウレタンバンドを採用。適度な厚みでホールド感を高めたデュアルレイヤー構造と、表裏で色が異なるツートンカラーにより、デザイン性も高めています。

機能面においては、メインダイヤルとインダイヤルで2都市の時刻を同時に表示する“デュアルダイアルワールドタイム”を搭載し、パイロットに欠かせないUTC（協定世界時）もダイレクトに表示可能。そのほか、マルチバンド6電波受信機能、タフソーラー、20気圧防水など、G-SHOCKらしい実用性も備えています。

さらに専用アプリと組み合わせれば、ワンプッシュで現在地と時刻を地図に刻む“フライトログ”も使用可能。旅の記録としても楽しめる、遊び心もある機能です。

▲「GWR-B3000B-8A」

ラインナップは、シルバーのベゼルとブラックバンドの「GWR-B3000-1A」（11万円）、深いブルーで統一した「GWR-B3000A-2A」（12万6500円）、マットな質感のグレー「GWR-B3000B-8A」（13万7500円）の3モデルが揃います。

次世代ムーブメントを搭載した本格派パイロットウオッチ「GWR-B3000」は、アウトドアなどのハードな環境で頼れるのはもちろん、機能美をまとったアビエーションスタイルで普段使いやビジネスにも馴染む一本。幅広いシーンで活躍してくれそうです。

>> G-SHOCK「GRAVITYMASTER」

＜文／GoodsPress Web＞

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